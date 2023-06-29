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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لـ«صدى البلد».. أهل الخير يرسلون الخضراوات والفاكهة لـ«أم كريم» في سوهاج

أم كريم ابنة محافظة
أم كريم ابنة محافظة سوهاج

استجابة لما تم نشره عبر موقع “صدى البلد” عن مُعاناة السيدة الأربعينية "أم كريم"، ابنة قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، تم التواصل من قبل أهل الخير وشراء بعض أنواع الخضراوات والفاكهة؛ لبيعها أمام منزلها.

ووجهت "أم كريم" الشكر لكل من ساهم في مساعدتها وتقديم يد العون لها، مُعبرة عن امتنانها وسعادتها لما تم إرساله لها من أهل الخير من بعض أنواع الخضراوات والفاكهة؛ للاسترزاق منها من خلال بيعها لجيرانها والمارة أمام منزلها الكائن بقرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

 

وقدمت السيدة الأربعينية نصيحتها لكل زوجة وأم، قائلة: "خليكي صبورة، أيوه تعبتي وهتتعبي بس كمان جوزك بيتعب ويشقى ومساعدتكم لبعض هتخلي البيت يقف على عمدان من حديد محدش يقدر يوقعه، اصبري وكافحي عشان أولادك كله بالصبر هيبقى أفضل بإذن الله تعالى".

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اتسرق منها توكتوك وحاولت تساعد جوزها

وكان “صدى البلد” نشر تقريرا عن مُعاناة "أم كريم" في سوهاج، نُعيده عليكم في السطور التالية:

"اتنصب علينا واتباع لنا توكتوك واتنين بورق ملهوش لازمه والقانون لا يحمي المغفلين واهو ربنا مبينساش حد وحقنا عند الله"، بهذه الكلمات بدأت السيدة الأربعينية أم كريم، ابنة قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، حديثها مع موقع “صدى البلد”.

وأوضحت "أم كريم" أنها تعيش بصحبة 11 فردًا في منزل واحد، حيث يضمها المنزل الصغير وزوجها ووالدة زوجها، ونجلها وزوجة نجلها وأحفادها، ليصبح هذا المنزل يغطي 12 شخصًا من أعين الناس ويسترهم سترة الدنيا.

"كلنا بنمر بضيق حال بس ربنا مش بينسى عباده بيقف جنبهم ويبعت لهم الناس الطيبة اللي تقف معاهم وتعيينهم على حياتهم ومعيشتهم"، هكذا أخذت ابنة قرية الشيخ زين الدين بطهطا، تقص علينا ما تمر به من ضائقة مالية، وتروي لنا ما قدمه لها بعض الأشخاص من مساعدات ومساندات.

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