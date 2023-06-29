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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تصرح بدفن شخصين ماتا غرقا بمياه الترعة في سوهاج

صدى البلد

صرحت النيابة العامة بدفن جثماني شاب في نهاية العقد الثالث من العُمر، ونجل شقيقه الذي لم يختتم سوى عقده الأول عُمره، اللذان انتهت حياتهما غرقًا في مياه ترعة بناحية الشيخ يوسف دائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، وذلك ليلة عيد الأضحى المُبارك، وهما صائمان، حيث أثناء لهو الثاني على حافة الترعة سقط بها، وحال محاولة الأول إنقاذه غرقا بها وتوفيا.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده انتهاء حياة شاب ونجل شقيقه غرقًا بترعة بناحية الشيخ يوسف دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة كلاً من:" المدعو هشام ع.م- 27 سنة- حاصل على دبلوم تجارة، ونجل شقيقه المدعو جاد م.ع- 10 سنوات- طالب- ويقيمان دائرة المركز"، وبسؤال شقيق الأول وعم الثاني المدعو "محمد ع.م- 52 سنة- رئيس عمال بشركة مصر للبترول- ويقيم بذات الناحية"، قرر أنه أثناء لهو الثاني على حافة الترعة سقط بها وحال محاولة الأول إنقاذه غرقا بها وتوفيا.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وصرحت النيابة العامة بدفنهما.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بدفن الجثتين.

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