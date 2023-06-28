ليلة العيد.. ترعة نجع حمادي تخطف روح تلميذ في سوهاج

انتهت حياة تلميذ في بداية العقد الثاني من العُمر؛ أسفل مياه ترعة نجع حمادي بناحية الحويتي دائرة قسم أول سوهاج بمحافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، ليلة عيد الأضحى المُبارك.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بانتهاء حياة تلميذ غرقًا بترعة نجع حمادي بناحية الحويتي دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبین مصرع الطفل "يوسف أ.س- 11 سنة- تلميذ- ويقيم بذات الناحية"، وبسؤال والده المدعو "أشرف س.أ- 46 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، قرر بأنه أثناء استحمام نجله المذكور بالترعة غرق بها؛ لعدم إجادته السباحة؛ ما أدى إلى غرقه ولفظه أنفاسه الأخيرة أسفل مياه الترعة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وصرحت النيابة العامة بالدفن.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.