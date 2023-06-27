مستشفيات سوهاج الجامعية: رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن رفع درجة الطواريء داخل الأقسام المختلفة بالمستشفيات الجامعية، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث اتخذت إدارة المستشفيات عدة إجراءات لضمان استمرارية الخدمة الصحية للمواطنين المترددين عليها واستقبال حالات الطوارئ والحوادث أثناء إجازة العيد.

وأوضح "عبد الخالق" أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية، على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الأضحى، فقد تم التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية.

وتوافر الأطقم الطبية على مدار ٢٤ ساعة، وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الطواريء بالمستشفيات الجامعية، لافتاً إلى أنه تم التأكيد علي توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية.

مستشفيات سوهاج الجامعي

وكذلك توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومُشتقاته بجميع المستشفيات الجامعية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية، وتجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية الموجودة على رأس العمل، خلال فترة عيد الأضحى.

وأكد الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، انه تم وضع الخطط الكاملة خلال إجازات عيد الاضحي، وتم اعتماد الجداول بما يضمن توافر وجود الأطقم الطبية بشكل مكثف بالتناوب خلال العيد، موضحاً ان المستشفيات الجامعية تعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، حرصاً على استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين المترددين عليها.

جدير بالذكر أن لجنة الطواريء تضم كلاً من الدكتور حمدي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية رئيساً لها، رؤساء الأقسام الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية، واللواء حاتم صادق مدير إدارة الأمن الجامعي، الدكتور أحمد جابر مدير المستشفى الجامعى القديم والمشرف على الاستقبال.

والدكتور مصطفى هريدي مدير المستشفى الجامعي الجديد، الدكتور عماد على أحمد المشرف على العلاج المجاني، والدكتورة منال عبدالجواد مدير إدارة التموين الطبي والصيدليات، سامية إبراهيم مدير إدارة شئون هيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية، حسام البدري بإدارة شئون المرضى.