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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير وتجميل منطقة سوق مدينة ناصر القديم

تحميل سوق ناصر القديم
تحميل سوق ناصر القديم بسوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية، خلالها أعمال تطوير وتجميل منطقة سوق مدينة ناصر القديم، والتي يقوم بها مجموعة من شباب محافظة سوهاج المتطوعين، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج، وهلال زكي رئيس حي شرق سوهاج.

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بالموقع والتي تشمل أعمال النظافة ورفع التراكمات، وزراعة الأشجار، ودهان البردورات، ورسم جداريات على واجهات العمارات السكنية بالمنطقة، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم للشباب المشاركين في المبادرة، مشيدا بدور الشباب في المشاركة المجتمعية والتعاون مع المحافظة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

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محافظة سوهاج

ووجه المحافظ خلال جولته بإنشاء حديقة عامة بالموقع، وفتح الطريق المؤدي إلى شارع "سوهاج/ أخميم" للتيسير على المواطنين من سكان المنطقة، والتوسع في زراعة الأشجار والمساحات الخضراء، كما وجه برفع كفاءة الحدائق العامة أمام المديرية المالية للظهور بالشكل الحضاري اللائق، وبما يليق بأهالي سوهاج.

وقال الدكتور محمد حسن أحد الشباب المشاركين في مبادرة علشان يكمل جمالها، أن مشاركة الشباب اليوم تأتي بدافع وطني بعد ما لمسوه من مجهودات المحافظة في أعمال التطوير والتنمية، ونقل سوق ناصر من موقعه القديم، والذي كان مطلبا للكثير من الأهالي.

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