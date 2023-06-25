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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات سوهاج: السجن 7 أعوام لـ بائع متجول أنهى حياة عمه بميدان العارف

صدى البلد

قضت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار جمال الشريف، بالسجن 7 سنوات، لـ"بائع متجول"؛ إثر قـ.ـتله شقيق والده “عمه” بطـ.ـعنة نافذة بالرقبة؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما لوجود خلافات مالية بينهما، وذلك في ميدان العارف بالله دائرة قسم شرطة أول سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها نشوب مشاجرة بميدان العارف بالله وسقوط قتـ.ـيل.

وبالانتقال والفحص تبين اعـ.ـتداء المدعو "فتحي. ص. ا- 25 سنة- بائع متجول- ويقيم دائرة القسم"، على شقيق والده المدعو "أحمد. ا- 47 عامًا- بائع متجول- ويقيم بذات الناحية"، بـ"آلة حادة"؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما لوجود خلافات مالية فيما بينهما.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي قضت بما تقدم.

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نص المادة 245 من قانون العقوبات

وقال أحمد شعبان ردادي، محامي القـ.ـتيل، إن هذا الحكم بمثابة استرجاع لحق المجني عليه، حيث إن حيثيات القضية تقتضي ببراءة المتهم؛ وذلك لما نصت عليه المادة رقم 245 من قانون العقوبات، نصت على أنه لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو أبرحه ضربًا أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله.

وأشار أحمد شعبان ردادي إلى أن الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه بل شرع لرد العدوان، وجاءت شروط الاعتداء كالآتي:" وجود خطر بارتكاب جريمة، أن تكون الجريمة من الجرائم الواقعة علي النفس أو على المال، أن يكون الخطر حال ولا يجوز دفعه بالالتجاء إلى السلطات العامة"، موضحًا أن شروط الدفاع جاءت كالآتي:" أن يكون لازما لدفع الاعتداء، أن يكون متناسبًا مع الاعتداء".

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