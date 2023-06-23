عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أصغر جزارة بالصعيد: واجهت التنمر وأثبت نفسي وحققت حلم والدي

أنغام الجنايني مديرة
أنغام الجنايني مديرة مكتب موقع صدى البلد بسوهاج.. وآية هلال

"أنا بحب الجزارة ودي مهنتي ومهنة والدي وجدي وبإذن الله هورثها لأولادي في يوم سواء كان ولد او بنت او الاتنين" .. بهذه الكلمات بدأت الطالبة بالصف الثاني الثانوي الفندقي، آية هلال عبدالصبور، ابنة قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، حديثها مع موقع صدى البلد.

وأوضحت البالغة من العُمر 16 عامًا، أصغر جزارة بصعيد جمهورية مصر العربية، أن مهنة الجزارة مهنتها أبًا عن جِد، وأنها ستورثها لأبناءها يومًا ما ولن تتخل عن هدفها وحلمها ابدًا، حيث إنها واجهت الكثير من الصعوبات لكنها لم تيأس ولم تُفكر يومًا ما في الابتعاد عن تحقيق طموحها في مجال الجزارة.

تعلمت الفتاة ذات الإبتسامة الهادئة والرقة الأنثوية، ألف باء جزارة على يدي جدها لوالدها الحاج عبدالصبور، أحد أهالي قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، وكانت حينها الفتاة في زهو طفولتها لم تبلغ سوى عامها الرابع من العُمر.

توريد 119360 طن قمح لصوامع وشون سوهاج

كيلو اللحمة بـ210 جنيهات.. قائمة أسعار المواد الغذائية في منافذ سوهاج

وراثة عن الجِد والأب.. ماذا قالت جزارة سوهاج عن مهنة الجزارة؟

لم يقف مع الجِد في محل الجزارة سواها فأخذ يجعل منها يد عون له تساعده، تارة تناوله السكـ.ـين، وتارة أخرى تُحاسب الزبائن، حتى اشتد ساعدها وبلغت من العُمر 8 سنوات فـ أخذت تُقـ.ـطع اللحوم وتعرف أنواعها جيدًا، وتشفي القطعيات، واليوم أصبحت آية هلال عبدالصبور، أصغر جزارة في صعيد مصر بل وأشهرهم.

واستكملت الفتاة حديثها قائلة:" جدي علمني من وانا سني 4 سنين.. بابا مكنش عنده اولاد وجدي وبابا قرروا اكون وريثة المهنة عنهم وفعلًا لقيت نفسي فيها وده مأثرش عليا كـ بنت أبدًا بالعكس ده خلاني أحس بقيمة نفسي وان البنت تقدر تعمل اي حاجه وكل حاجه زي الراجل بالظبط ما دام حلال ويرضي ربنا".

IMG-20230622-WA0004
IMG-20230622-WA0004
IMG-20230622-WA0006
IMG-20230622-WA0006
IMG-20230622-WA0005
IMG-20230622-WA0005
IMG-20230622-WA0002
IMG-20230622-WA0002
IMG-20230622-WA0001
IMG-20230622-WA0001

وعن التنمر فقد واجهت "جزارة سوهاج" العديد من الإنتقادات التي ألمتها للحظة ما؛ حتى قررت أن تُلقي بكل هذه الإنتقادات الهادمة لما بداخلها من أهداف وطموح خلفها ولم تنظر وراءها ولو للحظة واحدة،" مرة زبون قالي انتي عاوزاني اشتري لحمه منك انتي ده انا مبقاش راجل لما اقف اشتري من ست.. صاحبتي قالت لي مش هتوصلي والمجال صعب عليكي فاكره نفسك مين".

واختتمت حديثها مع "صدى البلد"، قائلة:" الحمدلله قدرت اعدي كل ده واحقق جزء من حلمي وحققت هدف والدي وجدي الحمدلله.. نفسي افتح محل كبير واسميه بنت الأكابر واجيب فيه جميع الأدوات الحديثة لفـ.ـرم اللحوم وتقطـ.ـيع وتشفـ.ـية اللحوم كمان نفسي اساعد في حل مشكلة البطالة واشغل شباب كتير معايا في مكاني بإذن الله تعالى".

IMG_٢٠٢٣٠٦٢٢_١١٣٥٥٩
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٢_١١٣٥٥٩
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٢_١١٣٥٠٩
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٢_١١٣٥٠٩
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٢_١١٣٣٤٩
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٢_١١٣٣٤٩
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٢_١١٣٣٣٦
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٢_١١٣٣٣٦
سوهاج اخبار محافظة سوهاج أول جزارة اصغر جزارة جزارة الثانوية الفندقية الجزارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

مفاجأة..اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل الفئة المشاركة في أفريقيا الموسم القادم

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

تعليق صادم من عامر حسين بشأن معاقبة زيزو ودونجا بعد احتفالهم

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

موضوعات متعلقة

انهارت عليه الصخور.. التصريح بدفن جثمان شهيد لقمة العيش في سوهاج

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. سر إقامة ماكرون مأدبة غداء للرئيس السيسي

تويوتا تكشف عن نسخة رياضية خاصة من كورولا.. صور

اليونان تعلن إنقاذ 145 مهاجرًا على الحدود مع تركيا

تفاصيل نشاط السيسي خلال قمة باريس.. بشرى سارة حول أسعار اللحوم .. إعلامي يفتح النار على الراقصة بوسي| توك شو

له مصداقية كبيرة .. نهال طايل تشيد بموقع صدى البلد

نشرة المرأة والصحة.. ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها وعارضة أزياء ترتدي فستان درة الأحمر وتشعل السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس لجنة سلامة الغذاء: ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها لهذه الأسباب

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

طريقة حشو الممبار بأسرع وقت

لأصحاب الدايت.. طرق لتناول الفتة والرقاق وأكلات العيد بدون زيادة في الوزن

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ