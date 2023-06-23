أصغر جزارة بالصعيد: واجهت التنمر وأثبت نفسي وحققت حلم والدي

"أنا بحب الجزارة ودي مهنتي ومهنة والدي وجدي وبإذن الله هورثها لأولادي في يوم سواء كان ولد او بنت او الاتنين" .. بهذه الكلمات بدأت الطالبة بالصف الثاني الثانوي الفندقي، آية هلال عبدالصبور، ابنة قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، حديثها مع موقع صدى البلد.

وأوضحت البالغة من العُمر 16 عامًا، أصغر جزارة بصعيد جمهورية مصر العربية، أن مهنة الجزارة مهنتها أبًا عن جِد، وأنها ستورثها لأبناءها يومًا ما ولن تتخل عن هدفها وحلمها ابدًا، حيث إنها واجهت الكثير من الصعوبات لكنها لم تيأس ولم تُفكر يومًا ما في الابتعاد عن تحقيق طموحها في مجال الجزارة.

تعلمت الفتاة ذات الإبتسامة الهادئة والرقة الأنثوية، ألف باء جزارة على يدي جدها لوالدها الحاج عبدالصبور، أحد أهالي قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، وكانت حينها الفتاة في زهو طفولتها لم تبلغ سوى عامها الرابع من العُمر.

وراثة عن الجِد والأب.. ماذا قالت جزارة سوهاج عن مهنة الجزارة؟

لم يقف مع الجِد في محل الجزارة سواها فأخذ يجعل منها يد عون له تساعده، تارة تناوله السكـ.ـين، وتارة أخرى تُحاسب الزبائن، حتى اشتد ساعدها وبلغت من العُمر 8 سنوات فـ أخذت تُقـ.ـطع اللحوم وتعرف أنواعها جيدًا، وتشفي القطعيات، واليوم أصبحت آية هلال عبدالصبور، أصغر جزارة في صعيد مصر بل وأشهرهم.

واستكملت الفتاة حديثها قائلة:" جدي علمني من وانا سني 4 سنين.. بابا مكنش عنده اولاد وجدي وبابا قرروا اكون وريثة المهنة عنهم وفعلًا لقيت نفسي فيها وده مأثرش عليا كـ بنت أبدًا بالعكس ده خلاني أحس بقيمة نفسي وان البنت تقدر تعمل اي حاجه وكل حاجه زي الراجل بالظبط ما دام حلال ويرضي ربنا".

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وعن التنمر فقد واجهت "جزارة سوهاج" العديد من الإنتقادات التي ألمتها للحظة ما؛ حتى قررت أن تُلقي بكل هذه الإنتقادات الهادمة لما بداخلها من أهداف وطموح خلفها ولم تنظر وراءها ولو للحظة واحدة،" مرة زبون قالي انتي عاوزاني اشتري لحمه منك انتي ده انا مبقاش راجل لما اقف اشتري من ست.. صاحبتي قالت لي مش هتوصلي والمجال صعب عليكي فاكره نفسك مين".

واختتمت حديثها مع "صدى البلد"، قائلة:" الحمدلله قدرت اعدي كل ده واحقق جزء من حلمي وحققت هدف والدي وجدي الحمدلله.. نفسي افتح محل كبير واسميه بنت الأكابر واجيب فيه جميع الأدوات الحديثة لفـ.ـرم اللحوم وتقطـ.ـيع وتشفـ.ـية اللحوم كمان نفسي اساعد في حل مشكلة البطالة واشغل شباب كتير معايا في مكاني بإذن الله تعالى".