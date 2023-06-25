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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ سوهاج: تيسير النحر المجاني بالمـ.ـجازر الحكومية للأهالي خلال أيام عيد الأضحى

صدى البلد

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استعدادات الطب البيطري لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على المواطنين خلال أيام العيد، مشيرا إلى توفير وتيسير خدمة الذ.بح المجاني بالمجازر الحكومية للأهالي لذ.بح الأضاحي خلال أيام العيد، وذلك منعا للذبح خارج المجازر، والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأكد الدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطري بسوهاج على جاهزية 25 مجـ.زرا موزعة على جميع مراكز المحافظة، مشيرا إلى وجود عدد كاف من الأطباء البيطريين، كما تقوم إدارة المـ.ـجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بتكثيف المرور الدوري والمتابعة المستمرة لأعمال المجازر والوقوف على توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة لختم المذ.بوحات.

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وأوضح مدير عام الطب البيطري أنه يتم التنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية؛ لتأمين أعمال المجازر، وعمل الصيانات الطارئة الخاصة بالصرف الصحي والمياه والكهرباء، وتزويدها بأدوات النظافة.

والتأكيد على رفع جميع المخلفات الناتجة من الذبح، والتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات على محلات الجزارة والأسواق والشوادر ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم المعروضة، لافتا إلى عقد غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة بالمراكز لتلقى أي شكاوى ومتابعة أعمال الذبح داخل المجازر خلال أيام العيد.

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سوهاج اخبار محافظة سوهاج عيد الأضحى الطب البيطري الاضاحى

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