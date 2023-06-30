9 أعوام من التطور.. مشروعا "ثقافة سوهاج والبلينا العلوي" طفرة تحول بالمحافظة

شهدت محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، طوال الـ9 سنوات الماضية، عدة مشروعات كانت طفرة التحول في مستقبل المحافظة الجمالي والتقني والحضاري، ويعرض لكم موقع صدى البلد في سطوره التالية بعض المعلومات عن عدة مشروعات شهدتها المحافظة في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونستهلها بقطاع الكباري والطرق.

قال مسؤول العلاقات العامة بمكتب المحامي العام بسوهاج، بيشوي ممدوح، والأمين العام لأمانة العلاقات العامة لحزب حُماة الوطن أمانة سوهاج، وأحد أعضاء مبادرة "كن سفيرًا" للتنمية المُستدامة بإعتماد وإشراف الأمم المُتحدة الأمريكية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الكباري والطرق شهدت عدة مشروعات كانت نقطة التحول من صفر إلى 100.

واستكمل حديثه رادفًا:" هنستشهد بمشروعين في محافظة سوهاج وهو كبري ثقافة سوهاج اللي تم الانتهاء من اعماله الإنشائية خلال عام 2021م، وكبري البلينا العلوي اللي كان بمثابة طفرة ونقلة كبيرة في المركز جنوب المحافظة"، ونخط لكم عدة معلومات هامة عن مشروعي كبري ثقافة سوهاج والبلينا العلوي.

كبري الثقافة

تم افتتاح كبري ثقافة سوهاج في يوليو 2021م.

تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بكبري الثقافة بتكلفة 300 مليون جنيه.

كانت محافظة سوهاج قد وقعت بروتوكول تعاون مُشترك مع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج السابق، ورئيس مجلس إدارة مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الإنمائية بكلية الهندسة، للإشراف الهندسي على تنفيذ المشروع.

نفذت الشركة الوطنية للمقاولات العامة، مشروع كبري الثقافة، في مدة استغرقت عامين.

يربط كبري الثقافة بين شارع التحرير وميدان العروبة، وشارع "أسيوط– سوهاج"، والكورنيش الغربي، وفي كلا الاتجاهين يمر أعلى ميدان الثقافة.

يبلغ عرض الكبري 15 مترًا، ويضم 3 حارات مرورية للسيارات لتجنب التداخل بين الاتجاهات المُختلفة.

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وأشار بيشوي ممدوح، عضو بمبادرة "1000 قائد" برعاية وزارة الشباب والرياضة، ومن المُشاركين بمنتدي شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، واحد أعضاء مبادرة "كتف في كتف"، إلى أن الهدف من مشروع كبري ميدان الثقافة بسوهاج، هو تحقيق السيولة المرورية المطلوبة بوسط مدينة سوهاج.

وتخفيف الازدحام المروري على الطريق الواصل بين مناطق "الشهيد، وميدان العروبة، وشارع المحطة بحي غرب سوهاج، وبين ميدان الثقافة ومنطقة الهلال، وشارع التحرير، وصولًا إلى مركز ومدينة أخميم".

كبري البلينا العلوي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكبر مشروع قومي في محافظة سوهاج وهو مشروع كبري البلينا العلوي، تجريبيًا في أغسطس عام 2021م.

تم انشاء مشروع كبري البلينا العلوي بتكلفة إجمالية 257 مليون جنيه.

يربط الكبري بين شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق "القاهرةـ أسوان" الزراعي، والسكة الحديد، وترعة نجع حمادي الغربية.

يبلغ طول كبري البلينا العلوي 1834 مترًا وبعرض 22 مترًا.

يتضمن 6 مطالع ومنازل بعرض 7.5 مترًا؛ وذلك لتسهيل الحركة المرورية.

بالكبري 60 فتحة خرسانية، و6 فتحات معدنية.

محافظ سوهاج يُتابع آخر مستجدات مشروعات حياة كريمة

وأكد بيشوي ممدوح، في حوار خاص مع موقع صدى البلد، أن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، يُتابع أخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وسبل تحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات التي تم الانتهاء منها، بصفة مُستمرة.

كما يُناقش محافظ سوهاج من خلال عقد اجتماعات موسعة، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة في مختلف القطاعات، للوقوف على نسب التنفيذ، وتلافي أية معوقات، بالتعاون بين الجهات المعنية.



وأوضح "ممدوح" أن المرحلة الأولى شهدت الانتهاء من العديد من المشروعات الخدمية، كمجمعات الخدمات الحكومية، والزراعية، ومراكز الشباب، ومشروعات الغاز الطبيعي، وتبطين الترع، وإنشاء كباري الري، ومشروعات التضامن الاجتماعي، وتطوير مكاتب البريد.

ولفت إلى أن مرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، سوف تبدأ في الأول من يوليو القادم، مؤكدًا أن محافظ سوهاج قد وجه بسرعة الإنتهاء من كافة مشروعات الأولى، والإلتزام بالمواعيد والجداول الزمنية الموضوعة، وإعطاء الأولوية للمشروعات ذات النسب العالية في التنفيذ، والتي تجاوزت 90 و95%.