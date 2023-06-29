تطوير المستشفيات| الصحة توفر سيارة مجهزة لـ نقل التطعيمات والأمصال في سوهاج

في إطار الدعم المستمر الذي تحظي به محافظة سوهاج خلال السنوات الأخيرة من وزارة الصحة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الطبية بالمحافظة، من خلال تطوير وتجديد المستشفيات، وتزويدها بأحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية، قام قطاع الطب الوقائي بالوزارة بتوفير سيارة جديدة مجهزة لنقل الطعوم والأمصال.

محافظة سوهاج

وتضمن السيارة الجديدة جودة وفاعلية الطعوم المستخدمة للكبار والصغار، خاصة الطعم الإجباري للأطفال، وكذا الأمصال المُختلفة.

كما أن السيارة مجهزة بأحدث أساليب التبريد، وتضم أحدث الأجهزة القياسية لدرجات الحرارة، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، لضمان سلامة الطعوم أثناء النقل، وتُساهم بشكل كبير في مواجهة حالات الطوارئ، وسرعة نقل الطعوم والأمصال بين مراكز المحافظة المختلفة، والمحافظات المجاورة.