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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفض إعطاؤه أموالا.. شاب يمزق جسد والده في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب عجوز بجرح طعني بالبطن وآخر بالذراع الأيسر؛ إثر تعدي نجله الثلاثيني عليه بالضرب بسلاح أبيض بسبب رفض إعطاؤه بعض الأموال؛ لتيسير أوضاعه المعيشية، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

 

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة عامل ستيني بجرح طعني بالبطن وأخر بالذراع الأيسر.

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وبالانتقال والفحص تبين إصابة المدعو "أحمد م. ع- 60 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز"، وبسؤال نجل شقيقه المدعو "حازم ع. م- 44 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية"، اتهم نجل المُصاب المدعو "محمد أ. م- 31 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية"، بالتعدي على شقيق والده المذكور بالضرب بسلاح أبيض، وإحداث إصابته المنوه عنها؛ بسبب طلب المتهم مبلغ مالي من والده، ورفض الأخير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والأداة المُستخدمة بالواقعة عبارة عن مطواة، واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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