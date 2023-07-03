عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال الأول من يوليو.. تحرير 143 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

صدى البلد

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، اليوم الإثنين، أنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج، خلال اليوم الأول من يوليو.

وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين.

رفض إعطاؤه أموالا.. شاب يمزق جسد والده في سوهاج

استهدفت 181 قرية بالمرحلة الأولى| توصيل الغاز الطبيعي في سوهاج

بيان المحاضر المُحررة بسوهاج

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير 143 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال اليوم الأول من يوليو، وتنوعت المحاضر بين:

"نقص وزن- وإيقاف- وتصرف- ومنشأة دون ترخيص- ومجهول المصدر- تجميع بنزين- وسجلات- عدم إعطاء بون صرف- عدم إعلان عن مواعيد التشغيل- عدم تمكين من تفتيش- امتناع عن البيع"، في مجال المخابز، وفي مجال الأسواق والبترول تنوعت المحاضر بين:"لحوم وجزارة- غش تجاري- تاجر تمويني- سكر- بوتاجاز".

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج تموين سوهاج حملات تموين سوهاج وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

أحمد عاطف يفتح النار علي كولر بعد اتهامه بإضاعة الوقت

من يؤخر صلاة العشاء بعد منتصف الليل.. احذره لـ5 أسباب

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

كم نقطة تفصل الأهلي عن اللقب رقم 43 في تاريخه؟

موضوعات متعلقة

حوض خرساني يخطف روح فتاة صغيرة في سوهاج

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. البابا تواضروس يعود إلى المقر البابوي

اشتباكات مسلحة بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.. فيديو

معجزات قيام الليل.. 18 نعمة تغير حياتك بسبب هذه الصلاة

عدوان إسرائيلي جديد على جنين.. واستشهاد فلسطيني

جهاد جريشة: هدف ياسر إبراهيم تسلل بسبب معلول

عودة الهدوء.. نداء عاجل من جدة نائل عقب مقتله على يد الشرطة الفرنسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر البسطرمة بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل خلية السينابون| جديدة وغير تقليدية

بملابس جريئة| ابنة عمرو دياب تثير ضجة بهذه الإطلالة.. شاهد

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

فيديو

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ