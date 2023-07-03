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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سيارات معفاة من الضرائب.. تعليمات الحجز الإلكتروني للكشف الطبي لذوي الإعاقة

سيارات معفاة الضرائب
سيارات معفاة الضرائب

 نشرت وزارة الصحة والسكان ، تعليمات الحجز الالكتروني لـ الكشف الطبي علي الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الحصول علي السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والتي جاءت كالتالي 

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تعليمات الحجز الالكتروني لـ الكشف الطبي

أولا: استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي

ثانيا: يقوم المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الاتيه:

البيانات الشخصية : الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفه – رقم التليفون .

اختيار نوع الاعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية – سمعية – بصريه – ذهنيه – نفسيه – امراض دم – امراض قلب ).

إذا كان المعاق قاصرا او غير كامل الاهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الاتيه: (اسم ولي الامر/الوصي – الرقم القومي - صفته).

اختيار مكان الكشف الطبي (الادارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالاسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

اختيار تاريخ الكشف الطبي.

اختيار الجمرك المطلوب (الجمرك الذي يرغب في الحصول علي السيارة منه).

بعد إتمام عملية التسجيل

ثالثا: بعد إتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل إعاقة من الاعاقات.(يتم طباعة هذا البيان واحضاره مع باقي المستندات المطلوبة)

رابعا: بالنسبة للتظلمات واعادة المناظرات من اللجان السابقة : يقوم المعاق باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي والحجز علي الموقع لتحديد موعد جديد للكشف الطبي.

خامسا: لا يجوز الحجز لمن سبق لهم الحصول علي سيارات مجهزة طبيا الا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الافراج الجمركي عن السيارة.

سادسا: يرجي العلم بان كافة البيانات التي يتم تسجيلها بمثابة اقرار بصحة البيانات ويتحمل الشخص المسئولية القانونية عنها.

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