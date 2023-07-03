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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: حملات مرورية على 9 مستشفيات خلال يومين

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تكثيف الحملات المرورية للإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، على المنشآت الطبية، للتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية، وفصائل الدم وأدوية الطوارئ، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وذلك للتأكد من توفير كافة الخدمات الصحية من خلال مبادرة «100 يوم صحة».

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فرق المرور تفقدت أقسام الرعاية المركزة، والحضانات، وأقسام الحروق، وبنوك الدم داخل المستشفيات، وتواجد فرق الانتشار السريع الإقليمية والمركزية لكل المحافظات، وراجعت كفاءة مولدات الكهرباء، وخزانات الأكسجين، للتأكد من استعداد المستشفيات لاستقبال أي حوادث وحالات طارئة.

ولفت «عبدالغفار» إلى تكثيف تدريب الأطقم الطبية على الإنعاش القلبي الرئوي، وخاصة في مستشفيات المدن الساحلية، للتعامل باحترافية مع الحالات الطارئة، والنهوض بالمنظومة الطبية، لتحقيق أفضل سبل الرعاية الصحية الشاملة للمواطن.

الصحة : خطة المرور على المستشفيات والمنشآت الطبية  تقوم على 5 محاور

ومن جانبه، أوضح رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، أن خطة المرور على المستشفيات والمنشآت الطبية، تقوم على 5 محاور، بدء من الشريط الساحلي الذي يتضمن محافظات (دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة – الإسكندرية- مطروح)، ثم محور الطريق الصحراوي، ويشمل (الجيزة – البحيرة – الإسكندرية)، والمحور الزراعي ويشمل (القليوبية – المنوفية – الغربية) ومحور جنوب سيناء والبحر الأحمر ويشمل (طريق السخنة – جنوب سيناء – السويس – البحر الأحمر)، ومحور الصعيد ويشمل (بني سويف – المنيا – أسيوط –سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان) .

وأشارت وزارة الصحة والسكان  إلى أن فرق العمل قامت خلال اليومين الماضيين بالمرور على مستشفيات (السادات – العامرية – العجمي - الحمام – مارينا –العالمين – رأس الحكمة – مطروح الضبعة – وادي النطرون)، وتم بتدريب 93 فردا من الفرق الطبية على الإنعاش القلبي الرئوي لرفع مستوى التدريب المهاري للأطقم الطبية، مؤكداً استمرار حملات المرور للتأكد من انتظام وكفاءة منظومة عمل أقسام الطوارئ، والرعاية المركزة في كافة المنشآت الطبية .

الصحة المستلزمات فصائل الدم أدوية كافة الخدمات

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