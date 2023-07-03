الصحة العالمية تشيد بجهود المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج

أشادت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين بجهود المملكة العربية السعودية خلال موسم حج هذا العام، وعدم تسجيل أي حوادث أو تفش للأمراض.



وأثنت المنظمة - حسبما نقلت قناة (الإخبارية السعودية) - على الجهود الاستثنائية التي بذلتها السلطات السعودية لتوفير الخدمات الصحية للملايين من الحجاج، وتعاونها المستمر مع منظمة الصحة العالمية في تعزيز مختلف مجالات العمل الصحي.



قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط "نحن نقدر الجهود الخارقة التي تبذلها السلطات السعودية لتنظيم وتوفير الخدمات الصحية للملايين من الحجاج".