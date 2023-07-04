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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزهم الجدي.. أبراج تتميز بجلد الذات ولا تسامح نفسها عن الفشل أبدا

أبراج تتميز بجلد
أبراج تتميز بجلد الذات ولا تسامح نفسها عن الفشل ابدا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد ، إن هناك بعض الأبراج أكثر عرضة للتميز بجلد الذات وعدم السماح لأنفسهم بالفشل .

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أبراج تتميز بجلد الذات ولا تسامح نفسها عن الفشل ابدا

وأوضحت خبيرة الأبراج ، من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد أن هذه الأبراج وهي :

الجدي: يتميز الجدي بالتحلي بالثبات والتصميم في تحقيق الأهداف، ولكنه قد يكون صارمًا جدًا مع نفسه ولا يرحم نفسه في حالة الفشل.

العذراء: تتميز العذراء بالتفكير الدقيق والتخطيط، ولكنها قد تكون قاسية مع نفسها حيث تضع أهدافًا صعبة جدًا وتشعر بالإحباط إذا لم تتمكن من تحقيقها.

أبراج تتميز بجلد الذات ولا تسامح نفسها عن الفشل ابدا

الثور: يتميز الثور بالثبات والتمسك، ولكنه قد يكون عنيدًا جدًا في تحقيق أهدافه ولا يرحم نفسه في حالة الفشل.

الحمل: يتميز الحمل بالشجاعة والعزيمة، ولكنه قد يكون عصبيًا وصارمًا جدًا مع نفسه في حالة الفشل.

ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن الجلد الزائد للذات يمكن أن يؤدي إلى الإحباط والتوتر، وقد يؤثر على الصحة العقلية والجسدية. لذلك، يجب على هذه الأبراج أن يحاولوا تحقيق التوازن بين التحلي بالثبات والتصميم والسماح لأنفسهم بالفشل وتعلم الدروس منه.

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