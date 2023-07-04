نشرة المرأة والصحة| تفاصيل ترند أكل الفراشات.. حيل لتقليل كمية السكر في اليوم.. وجمال شعبان يحذر من أطعمة نتناولها يوميا

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:



بدون معاناة .. كيف تقللي من تناول السكر فى الطعام ؟

حاول الكثير من الأشخاص الحد من تناول السكر في الطعام بسبب تأثيره الضار على الصحة، وقدم الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج لمحاربة السمنة، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على تقليل تناول السكر دون معاناة:



تريند اكل الفراشات .. كيف تتخلصي من العلاقات السامة في حياتك ؟

" اكل الفراشات " تريند جديد على السوشيال ميديا ،، ويقصد بهذا التريند الكلام “المعسول”، وكلام الحب والغرام وكلمات الإعجاب بين الرجل والمرأة في بداية العلاقات العاطفية ، والذي يقوله الشاب للفتاة وتصدقه مما يجلعها تفرح وترقص مثل الفراشات ، وتصدق الكلام ، وفي لحظة معينة ينتهي كل هذا الكلام “المعسول”، ويسبب الاما قاسية ..



كيف تجد ذاتك في عشر خطوات ؟ طبيب نفسي يجيب



إيجاد الذات هو أهم عملية يجب على الإنسان القيام بها ليعثر على السعادة فى حياته وتستغرق وقتاً، وهناك عدد من الخطوات التي يمكن اتباعها لتساعدك على تحديد هدفك وما تريد في الحياة.



بناكلها كل يوم .. جمال شعبان يحذر من قائمة أطعمة تضر بالقلب



أوضح الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، أن الإكثار من تناول بعض الأطعمة والمشروبات لأنها ضارة بصحة القلب وعرض أبرزها …