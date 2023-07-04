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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تجد ذاتك في عشر خطوات ؟ طبيب نفسي يجيب

كيف تجد ذاتك فى عشر
كيف تجد ذاتك فى عشر خطوات ؟

إيجاد الذات هو عملية تستغرق وقتاً، ولا يوجد طريقة محددة لتحقيقها، ومع ذلك، هناك عدد من الخطوات التي يمكن اتباعها لتساعدك على تحديد هدفك وما تريد في الحياة.

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كيف تجد ذاتك فى عشر خطوات ؟ 

كيف تجد ذاتك فى عشر خطوات ؟ 

قدم الدكتور سلمان إمام استشارى الطب النفسي وعلاج الإدمان، من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، عشر خطوات يمكنك اتباعها تساعدك فى تحقيق هدفك وما تريد فى الحياة .

1. قم بتحليل نفسك: حاول فهم نفسك بشكل أفضل، وتعرف على قيمك ومعتقداتك وما يهمك في الحياة.

2. اكتشف شغفك: ابحث عن شيء تحبه، واستكشف مجالات مختلفة لتجد ما يناسبك.

3. حدد أهدافك: حدد الأهداف التي تريد تحقيقها في الحياة، وحاول تحديد ما يمكنك القيام به لتحقيقها.

4. ابحث عن دافعك: حاول العثور على ما يدفعك ويحفزك لتحقيق أهدافك.

5. تعلم وتطور: حاول تعلم شيء جديد كل يوم، وتحسين مهاراتك وقدراتك.

6. اختبر نفسك: قم بتحدي نفسك، وتحدى نفسك للوصول إلى مستويات جديدة.

7. اجعل الاستقرار هدفاً لك: حاول تحقيق الاستقرار في حياتك الشخصية والمهنية.

8. تعلم كيفية التعامل مع الفشل: لا يوجد أحد ينجح في كل مرة، لذا حاول تعلم كيفية التعامل مع الفشل واستخدامه كفرصة للتعلم.

9. اجعل الأصدقاء والعائلة جزءاً من حياتك: حاول الاحتفاظ بعلاقات صحية مع الأصدقاء والعائلة، واستفد من دعمهم ومساندتهم.

10. ابدأ بالتحرك: لا تنتظر حتى تكون جاهزاً تماماً، ابدأ بالتحرك وتعلم من خلال التجربة. قد تجد أن الخطوة الأولى هي الأصعب، لكن البدء هو الخطوة الأهم.

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