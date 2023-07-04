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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هل جلد الذات الزائد يؤثر على العلاقات الشخصية| خبير يوضح

هل يمكن للجلد الزائد
هل يمكن للجلد الزائد للذات أن يؤثر على العلاقات الشخصية؟

هل يمكن للجلد الزائد للذات أن يؤثر على العلاقات الشخصية؟ سؤال يتردد على ألسنة الكثيرين نلاحظ أن هناك طرف فى العلاقة دائم الجلد للذات وكلما دخل فى علاقة تشكى وتأذى كثيرا من هنا بدء يطرح رواد التواصل الإجتماعي هذا السؤال .

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هل يمكن للجلد الزائد للذات أن يؤثر على العلاقات الشخصية؟

هل يمكن للجلد الزائد للذات أن يؤثر على العلاقات الشخصية؟

يجيب على هذا السؤال خبير التمنية البشرية أبو بكر مصطفى، من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، نعم يمكن للجلد الزائد للذات أن يؤثر على العلاقات الشخصية بشكل سلبي، عندما يكون لدى الشخص جلد زائد للذات، فإنه يميل إلى التفكير بأنه الأفضل في كل شيء ولا يقبل الخطأ أو الفشل. هذا السلوك يمكن أن يتسبب في انعزال الشخص والابتعاد عن الآخرين، ويمكن أن يؤثر على العلاقات الشخصية بشكل سلبي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الجلد الزائد للذات إلى عدم القدرة على الاستماع للآخرين وتقدير وجهات نظرهم، مما يؤدي إلى صعوبة في التواصل والتفاعل مع الآخرين، وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة في بناء العلاقات الشخصية الصحية والمتينة.

لذلك، ينصح بأن يحاول الشخص الذي يعاني من الجلد الزائد للذات التركيز على تحسين علاقاته الشخصية من خلال الاهتمام بمشاعر الآخرين والاستماع لهم وتقدير وجهات نظرهم، وأن يتعلم كيفية تحمل الخطأ والفشل والتعلم منها بدلاً من الابتعاد عنها.

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