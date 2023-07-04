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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو الليثي ناعيا علاء عبدالخالق: أغانيه شكلت وجداننا

صدى البلد

 نعي الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان والمطرب الكبير علاء عبد الخالق والذي وافته المنية داعيا الله ان يغفر له ويرحمه ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ونشر الليثي عبر صفحاته الرسمية " رحم الله الصديق العزيز الفنان الكبير علاء عبد  الخالق الذي شكل وجدانا و قلوبنا بأرق و أعذب الأغاني التي عبرت عن جيلنا بكل أفراحه وأحزانه ".

وأوضح الليثي أن المطرب الكبير علاء عبد الخالق تميز بحسن الخلق والرقي وامتلك موهبة كبيرة في الغناء وقدم نخبة من أجمل الأغاني والتي ستظل باقية في وجداننا .. رحم الله المطرب الكبير علاء عبد الخالق وأسكنه فسيح جناته.

حلا شيحة تنعى علاء عبد الخالق

فنان كبير.. عمرو دياب ينعى علاء عبد الخالق

ونعت الفنانة حلا شيحة، الفنان الراحل علاء عبد الخالق، الذي توفي فجر اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ59 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكتبت حلا شيحة عبر خاصية “الاستوري”، بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “إنا لله وإنا اليه راجعون”.

الفنان الراحل علاء عبد الخالق الفنانة حلا شيحة علاء عبد الخالق صراع مع المرض

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