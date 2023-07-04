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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنان كبير.. عمرو دياب ينعى علاء عبد الخالق

علاء عبد الخالق
علاء عبد الخالق

حرص الفنان عمرو دياب على نعى الفنان الراحل علاء عبد الخالق، الذي توفي فجر اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ59 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكتب عمرو دياب عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “بمزيد من الحزن والأسى، أنعي الزميل العزيز الفنان الكبير علاء عبد الخالق، أسكنه الله فسيح جناته وألهم الأهل الصبر والسلوان”.

وتوفي الفنان علاء عبد الخالق فجر اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وكان آخر ظهور للفنان لعلاء عبد الخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن

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