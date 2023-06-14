حكة وبثور.. مرض جلدي شائع ينتقل بسبب العلاقة الزوجية

الهربس هو عدوى جلدية شائعة وشديدة العدوى يسببها فيروس (HSV)، ويمكن أن يسبب فيروس الهربس البسيط بثورًا وتقرحات مؤلمة في الفم والشفتين والجلد والعينين والأعضاء التناسلية.

ينتشر من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بالعدوى، بما في ذلك الاتصال الجنسي والتقبيل ومشاركة الأشياء الشخصية مثل الأدوات أو شفرات الحلاقة أو المناشف وفقا لـ health.com

ويبقى الفيروس في جسمك مدى الحياة ويمكن أن ينشط بشكل دوري، مما يؤدي إلى تفشي المرض بشكل متكرر، على الرغم من عدم وجود علاج، يمكن أن يساعد العلاج في تقليل تواتر وشدة الفاشيات.

أعراض الهربس

لا يعاني معظم المصابين بالهربس من أي أعراض، وعندما تحدث الأعراض، فإنها تختلف حسب مكان الإصابة وشدتها.



الحكة أو الحرقان أو الوخز: يشعر الكثير من الناس بالحرقة أو الوخز أو الحكة على الجلد قبل يوم أو يومين من ظهور بثور صغيرة مليئة بالسوائل.

البثور: تتكون بثور صغيرة واحدة أو أكثر على الفم أو الأعضاء التناسلية أو أجزاء أخرى من الجسم أو حولها. تكون البثور مملوءة بالسوائل وتتمزق في النهاية وتشكل تقرحات متقشرة. عادة ما تستمر البثور والقروح من خمسة أيام إلى أسبوعين. عادةً ما تستمر الفاشيات الأولى لفترة أطول من تكرارها.

أعراض شبيهة بأعراض الإنفلونزا: تنتشر الغدد الليمفاوية المنتفخة في الفخذ (الهربس التناسلي) أو الرقبة (الهربس الفموي) والحمى والصداع وآلام الجسم ، خاصة أثناء تفشي المرض الأولي.