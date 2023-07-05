جيش الاحتلال الإسرائيلي ينهي رسمياً العملية العسكرية في جنين

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جميع قوات الاحتلال غادرت مخيم جنين للاجئين ومدينة جنين بالضفة الغربية صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف المتحدث، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهى عمليته العسكرية رسميا.

وبحسب الناطق بلسان جيش الاحتلال، فإن جميع أهداف الجيش قد تحققت في جنين ومخيمها.

وكان جيش الاحتلال قد كشف أن خلال العملية قتل جندي اسرائيلي في جنين اثناء خروج القوات مساء أمس الثلاثاء، وتم التعرف عليه على أنه الرقيب دافيد يهودا إسحاق، 23 عاما، من مستوطنة "بيت إيل" بالضفة الغربية، وستقام جنازته في وقت لاحق اليوم.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء 12 شهيدا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة، خلال العملية التي بدأت فجر الإثنين.