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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على الواقف.. أسهل طريقة لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة

شهادة ميلاد
شهادة ميلاد

تسعى الحكومة إلي تقديم خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر، وذلك عبر الإنترنت خاصة فى ظل التحول الرقمي الذي تصبو إليه الدولة، وعليه يمكن للمواطنين استخراج شهادة ميلاد بدون الحاجة للذهاب لمكتب الأحوال المدنية.


استخراج شهادة ميلاد مميكنة


وفى ظل التطور الذي تشهدها قطاعات الدولة، يمكن من خلال ماكينة السجل الذكي استخراج الأوراق الثبوتية المتاحة من خلالها «شهادة ميلاد - شهادة وفاة- قسيمه زواج- قسيمة طلاق» ودون تدخل العنصر البشري.

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لو عايز تستخرج شهادة ميلاد أو قسيمة زواج.. هنا توجد ماكينة الأحوال المدنية

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حتى في إجازة العيد.. خطوات وتكاليف استخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية


خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة

 
ويمكن من خلال الخدمة المميكنة الحصول بكل سهولة ويسر علي شهادة ميلاد وأيضا قسيمة زواج وغيرها من الأوراق الثبوتية التي يحتاجها المواطن فى التعاملات الرسمية.

- تبدأ أولي خطوات استخراج شهادة ميلاد أو أي أوراق ثبوتية من ماكينة الأحوال المدنية بالتوجه للأماكن المتواجد بها الماكينة.
- يقوم المواطن بالوقف أمام ماكينة الأحوال المدنية كي يتم التعرف على بصمة الوجه وبصمة أحد الأصابع.

-قم بعدها يتم اختيار الأوراق المطلوب استخراجها من الشاشة.

- فى هذه الخطوة يتم إدخال الرقم القومي الخاص بك كاملا.

- وبعدها يطلب منك كتابة اسم الأم مثلما هو موجود بشهادة الميلاد.


مصاريف استخراج الأوراق الثبوتية من ماكينة الأحوال المدنية


ويتم سداد 50 جنيها قيمة استخراج الأوراق الثبوتية من ماكينة الأحوال المدنية سواء كانت شهادة ميلاد أو قسيمة زواج وغيرها من الأوراق حيث يتم سداد الرسوم نقدا بذات الماكينة.

أماكن تواجد ماكينة الأحوال المدنية

- تتواجد ماكينة الأحوال المدنية فى ميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى «آيرمول».

- كما تتواجد أيضا الماكينة ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية

- وتوجد ايضا مطار شرم الشيخ (صالة سفر «1»)

- كما توجد أيضا مطار الغردقة (صالة سفر «2»)

وتوفر تلك الماكينات الخدمات للمواطنين علي مدار الأسبوع حتي خلال العطلات الأسبوعية والرسمية حيث يتم التوجه فقد إلي ماكينات السجل المدني المميكن التي تعمل علي مدار اليوم .

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تكلفة استخراج شهادة الميلاد أو قسيمة الزواج من ماكينة الأحوال المدنية

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لـ12 دولة عربية وأوروبية.. طريقة استخراج تصريح العمل من الإنترنت

خدمات يمكن الحصول عليها من ماكينات السجل المدني

- يمكن استخراج شهادة الميلاد

- كما يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي

- كما يمكن استخراج الأوراق الثبوتية مثل قسيمة الزواج.

شهادة ميلاد شهاده ميلاد مميكنه استخراج شهادة ميلاد السجل المدني السجل المدني الذكي

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