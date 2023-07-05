لو عايز تستخرج شهادة ميلاد أو قسيمة زواج.. هنا توجد ماكينة الأحوال المدنية

يقدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، العديد من الخدمات المميكنة للحصول على الأوراق الثبوتية فى سهولة دون تحمل مشقة التوجه لمكاتب الأحوال المدنية.

ومن بين تلك الخدمات ماكينة السجل الذكى، والتي تمكن المواطنين من استخراج الأوراق الثبوتية المتاحة من خلالها "شهادة ميلاد - شهادة وفاة- قسيمه زواج- قسيمة طلاق" ودون تدخل العنصر البشرى.

استخراج الأوراق الثبوتية من ماكينة الأحوال المدنية

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري، خدمة كيفية استخراج الأوراق الثبوتية، من ماكينات الأحوال المدنية، والتي تبلغ قيمة استخراجها 50 جنيهًا .

اماكن ماكينات الاحوال المدنية

وحددت وزارة الداخلية أماكن المرحلة الأولى لتوفير عدد من ماكينات الإصدار الإلكترونى، استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية وجاءت كالتالي:-

مطار شرم الشيخ (صالة سفر "1")

مطار الغردقة (صالة سفر "2")

ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية

ميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى "آيرمول".

مصاريف استخراج الاوراق الثبوتيه من الماكينات الذكية

ومصاريف استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية التابعة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها 50 جنيها يتم سدادها نقدياً بالماكينة .

استخراجها من أمام الماكينات الذكية باتباع الخطوات التالية:-

الوقوف أمام الماكينة والتعرف علي بصمة الوجه وأحد الأصابع

اختيار الأوراق المطلوب استخراجها من الشاشة.

إدخال الرقم القومى كاملاً كما مدون ببطاقة الرقم القومى.

إدخال اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.