حتى في إجازة العيد.. خطوات وتكاليف استخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية

يقدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخليه، العديد من الخدمات المميكنة للحصول على الاوراق الثبوتيه فى سهوله دون تحمل مشقه التوجه لمكاتب الاحوال المدنية.

ومن بين تلك الخدمات هى ماكينة السجل الذكى، والتي تمكن المواطنيين من استخراج الاوراق الثبوتيه المتاحه من خلالها "شهادة ميلاد - شهادة وفاة- قسيمه زواج- قسيمة طلاق" ودون تدخل العنصر البشرى.

استخراج شهاده ميلاد من ماكينة الاحوال المدنية

ويقدم موقع صدي البلد الإخباري، خدمة كيفية استخراج شهادة ميلاد، من ماكينات الاحوال المدنية، و التي تبلغ قيمة استخراج شهاده ميلاد 50 جنيهاً .

اماكن ماكينات استخراج شهاده ميلاد

وحددت وزارة الداخليه اماكن المرحلة الأولى لتوفير عدد من ماكينات الإصدار الإلكترونى، استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية وجائت كالتالي:-

مطار شرم الشيخ (صالة سفر "1")

مطار الغردقة (صالة سفر "2")

ديوان عام قطاع الأحوال المدنية بالعباسية

ميناء القاهرة الجوى (مبنى 1 داخل مبنى "آيرمول")

خطوات استخراج شهاده ميلاد من الماكينات الذكية

تقوم الماكينة بمراجهة بعض البيانات بالتأكد من صحة بيانات طالب الخدمة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد خاصة.

تقوم الماكينة بتخيير المواطن لاستخراج شهادة ميلاد بالأقارب حتى الدرجة الثانية، وإدخال رقمهم القومى كاملاً كما مدون بالرقم القومى.

تطلب الماكينة القيمة المطلوبة لاستخراج الشهادة وهى 50 جنيهاً، بإدخال المبلغ كاش داخل الماكينة، أو من خلال استخدام الفيزا.

تصدر الماكينة شهادة ميلاد جديدة فى أقل من دقيقة واحده.

مصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

ومصاريف استخراج شهاده الميلاد من الماكينات الذكية التابعه للاحوال المدنية بوزارة الداخلية، قدرها50 جنيه يتم سدادها نقدياً بالماكينة .

استخراجها من امام الماكينات الذكيه باتباع الخطوات التاليه:-

الوقوف امام الماكينة والتعرف علي بصمة الوجه واحد الاصابع

اختيار زر شهادات الميلاد على الشاشة.

إدخال الرقم القومى كاملاً كما مدون ببطاقة الرقم القومى.

إدخال اسم الأم كاملاً كما هو مدون بشهادة الميلاد.