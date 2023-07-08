برلماني : لجنة علمية بيطرية وراء حظر 16 نوعًا من الكلاب بمصر

أكد النائب محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة ظهرت بعض الحوادث الخاصة بـ اعتداء الكلاب على المواطنين، ونتج عن ذلك حالات وفاة، وكان على البرلمان التدخل.

وأضاف عطية، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن القانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة و الكلاب، سيقلل من الحوادث الناتجة عن حيازة الحيوانات.

ولفت إلى أن القانون الصادر نظم عملية تربية الكلاب و الحيوانات في مصر، وأن حظر 16 نوعًا من الكلاب كان بمعرفة لجنة علمية من الخدمات البيطرية.

وأشار إلى أن الجداول الخاصة بخظر تربية الكلاب قابلة لـ التعديل، وأن وزير الزراعة يحق له إضافة أنواع جديدة لمنع تربيتها، أو حذف أنواع من الـ 16 نواعًا الموجودين في القانون.

وأوضح أن رسوم تراخيص الكلاب مرتفعة، فبعد أن كانت بـ 70 جنيه، أصبحت من 1000 جنيه لـ 50 ألف جنيه.