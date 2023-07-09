تجنب المشاكل الصحية.. أطعمة توقف عن تناولها فورا قبل نزول البحر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارا، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على الأنحاء كافة.

فى إطار هذا حذرت خبيرة التغذية سكينة جمال من بعض الأطعمة التي يجب تجنبها عند النزول إلى البحر، حتى لا تتعرض للإصابة ببعض المشاكل الصحية.

أطعمة توقف عن تناولها فورا قبل نزول البحر

1- الأسماك الغير طازجة: يجب تجنب تناول الأسماك الغير طازجة أو الفاسدة، حيث يمكن أن تسبب الأسماك الفاسدة تسمماً غذائياً خطيراً.

2- الأطعمة الدهنية والثقيلة: يجب تجنب تناول الأطعمة الدهنية والثقيلة قبل السباحة، حيث يمكن أن تسبب لك اضطرابات في المعدة وتؤثر على أدائك الرياضي.

3- الأطعمة الحارة: يجب تجنب تناول الأطعمة الحارة والتوابل الحادة قبل السباحة، حيث يمكن أن تسبب لك حرقة في المعدة والقيء.

4- المشروبات الكحولية: يجب تجنب تناول المشروبات الكحولية قبل السباحة أو النزول إلى البحر، حيث يمكن أن تؤثر على تركيزك وقدرتك على السباحة وتزيد من خطر الغرق.

5- الأطعمة المصنعة والمعلبة: تحتوي الأطعمة المصنعة والمعلبة على مواد حافظة قد تكون ضارة للصحة، لذلك يجب تجنب تناولها في البحر.

6- الأطعمة التي تحتوي على الكافيين: يجب تجنب تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، حيث يمكن أن تزيد من تركيز البوليتات في الجسم وتسبب لك الجفاف.

بشكل عام، يجب تجنب تناول الأطعمة الثقيلة والدهنية والمصنعة والمعلبة والتي تحتوي على مواد حافظة، والابتعاد عن المشروبات الكحولية والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، حتى لا تتعرض لأي مشاكل صحية أثناء النزول إلى البحر.