احرص على تناولها.. أطعمة تحسن الصحة النفسية| تعرف عليها

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية إنه توجد العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تحسين الصحة النفسية، ومن بينها:

السمك: يحتوي السمك على الأحماض الدهنية أوميغا-3 التي تساعد على تحسين المزاج وتقليل الاكتئاب والقلق.

الموز: يحتوي الموز على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات الضرورية لصحة الجهاز العصبي، ويساعد على تحسين المزاج وتقليل القلق.

الشوكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على المركبات الكيميائية التي تساعد على تحسين المزاج وتخفيف القلق والاكتئاب.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم: يحتاج الجسم إلى المغنيسيوم للتحكم في مستويات السكر في الدم والتحكم في الضغط النفسي، ويمكن العثور على هذا المعدن في المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والخضروات الورقية والأسماك.

الأطعمة الغنية بفيتامين B: يساعد فيتامين B على تحسين الصحة النفسية وتقليل القلق والاكتئاب، ويمكن العثور عليه في الحبوب الكاملة والسبانخ والخضروات الورقية واللحوم والأسماك.

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الكافيين واللافونويدات والأحماض الأمينية التي تساعد على تحسين المزاج وتقليل القلق.

الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على مركبات تساعد على تحسين المزاج وتقليل القلق، كما أنه يساعد على تخفيف الغثيان والتهيج.

الحليب: يحتوي الحليب على الكالسيوم والفيتامينات الضرورية لصحة الجهاز العصبي، ويمكن أن يساعد على تحسين المزاج وتقليل القلق.

الأطعمة الغنية بالألياف: يمكن أن تساعد الألياف في تحسين الصحة النفسية وتقليل القلق، ويمكن العثور عليها في الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه.

هذه بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تحسين الصحة النفسية، ويجب تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن.