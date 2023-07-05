عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احرص على تناولها.. أطعمة تحسن الصحة النفسية| تعرف عليها

أحرص على تناولها
أحرص على تناولها .. منها الشكولاتة أطعمة تحسن الصحة النفسية

قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية إنه توجد العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تحسين الصحة النفسية، ومن بينها:

 

6 أطعمة تسبب السكتة الدماغية.. احترس منها

بناكلها كل يوم .. جمال شعبان يحذر من قائمة أطعمة تضر بالقلب

 

السمك: يحتوي السمك على الأحماض الدهنية أوميغا-3 التي تساعد على تحسين المزاج وتقليل الاكتئاب والقلق.

الموز: يحتوي الموز على البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات الضرورية لصحة الجهاز العصبي، ويساعد على تحسين المزاج وتقليل القلق.

الشوكولاتة الداكنة: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على المركبات الكيميائية التي تساعد على تحسين المزاج وتخفيف القلق والاكتئاب.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم: يحتاج الجسم إلى المغنيسيوم للتحكم في مستويات السكر في الدم والتحكم في الضغط النفسي، ويمكن العثور على هذا المعدن في المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والخضروات الورقية والأسماك.

الأطعمة الغنية بفيتامين B: يساعد فيتامين B على تحسين الصحة النفسية وتقليل القلق والاكتئاب، ويمكن العثور عليه في الحبوب الكاملة والسبانخ والخضروات الورقية واللحوم والأسماك.

الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على مركبات الكافيين واللافونويدات والأحماض الأمينية التي تساعد على تحسين المزاج وتقليل القلق.

الزنجبيل: يحتوي الزنجبيل على مركبات تساعد على تحسين المزاج وتقليل القلق، كما أنه يساعد على تخفيف الغثيان والتهيج.

الحليب: يحتوي الحليب على الكالسيوم والفيتامينات الضرورية لصحة الجهاز العصبي، ويمكن أن يساعد على تحسين المزاج وتقليل القلق.

الأطعمة الغنية بالألياف: يمكن أن تساعد الألياف في تحسين الصحة النفسية وتقليل القلق، ويمكن العثور عليها في الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه.

هذه بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تحسين الصحة النفسية، ويجب تناولها كجزء من نظام غذائي متوازن.

اطعمة تحسن الصحة الأحماض الدهنية الخضروات الورقية الخضروات والفواكه الجهاز العصبي التغذية البوتاسيوم الإكتئاب الأطعمه الأحماض الحبوب الكاملة اكتئاب أطعمة تحسن الصحة النفسية الشوكولاتة الداكنة الشوكولاتة السكتة الدماغية والسبانخ المغنيسيوم والأسماك مستويات السكر الضغط النفسي الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

صفقة خسرانة| الأهلي يدفع 1.3 مليون دولار من أجل هدف.. والسبب «سافيو»

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا سعر البانيه الآن

موضوعات متعلقة

تقرير برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة تفصيلية بشأن الإطار العام لإصلاح بيئة الاستثمار

فى موسمه.. تناول البطيخ يوميا وشاهد ماذا يحدث لجسمك؟

نشاط وتركيز وتحسين الحالة المزاجية.. فوائد الإفطار بالفول المدمس

6 أطعمة سحرية تساعد على النوم وتخلصك من الأرق نهائيا

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 فصوص من الثوم يوميا ؟

تناولى الفراولة يوميا وشاهدي ماذا يحدث لجسمك

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميا؟

ضعي نقطتين من السمن البلدي في الأنف وشاهدي ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

الوزراء: السماح لغير المصريين بتملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء

مكالمة تجمع محمد بن زايد ورئيس الوزراء البريطاني.. ما فحواها؟

الوزراء يستعرض الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من القرارات الأعلى للاستثمار

تكذيب لـ زيلينسكي.. الوكالة الذرية تكشف حقيقة وجود ألغام في محطة زابوريجيا

إيقاف نجم منتخب مصر 6 أشهر بسبب المنشطات

الوزراء: السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيف يثير جدلا بطهيه تمساحا كاملا في المكسيك.. ومعلقون: مهدد بالسجن

تخص مجسما خشبيا.. حقيقة إحراق المتظاهرين برج إيفل وسبب تسريب الخبر

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

يدفع المرضى للموت.. احترس من دواء اكتئاب منتشر في الأسواق

فيديو

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

بعمل لابني حاجة كويسة.. جوري بكر تتقدم للحصول على باسبور دولة أجنبية

ديانته وجنسيته.. معلومات عن انتوني مارين زوج شقيقة فتحي عبد الوهاب

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وتفاصيل سعر الدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ