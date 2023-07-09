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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خدوا بالكم .. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة البحر المتوسط اليوم الأحد

صدى البلد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد الموافق 9 يوليو 2023، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارا، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على  الأنحاء كافة.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة

أما عن الظواهر الجوية، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسـواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين (المتوسط والأحمر)

وعن حالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وسبق أن حذرت، أمس السبت، هيئة الأرصاد في نشرتها حول حالة الطقس، أنه اعتبارا من السبت الموافق 8 يوليو حتى الاثنين 10 يوليو، من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط على سواحل ومدن ( مطروح -الضبعة -العلمين - الإسكندرية -بلطيم - دمياط) ما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، كما حذرت المصطافين من نزول البحر نتيجة الارتفاع  الشديد في حركة الأمواج واضطراب البحر.

 

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
العاصمة الإدارية 36 23
6 اكتوبر 36 23
بنهــــا 35 24
دمنهور 34 23
وادى النطرون 36 23
كفر الشيخ 34 24
المنصورة 33 23
الزقازيق 35 24
شبين الكوم 34 23
طنطا 34 23
دمياط 32 22
بورسعيد 33 23
الإسماعيلية 35 23
السويس 35 23
العريش 33 23
رفح 32 22
رأس سدر 37 23
نخل 36 20
كاترين 33 16
الطور 34 26
طابا 35 25
شرم الشيخ 38 28
الاسكندرية 29 22
العلمين الجديدة 29 24
مطروح 30 24
السلوم 32 23
سيوة 38 23
رأس غارب 38 27
الغردقة 38 28
سفاجا 39 27
مرسى علم 39 28
شلاتين 37 29
حلايب 35 28
أبو رماد 36 28
رأس حدربة 34 27
الفيوم 36 24
بني سويف 37 24
المنيا 38 24
أسيوط 38 25
سوهاج 40 26
قنا 41 27
الأقصر 41 27
أسوان 43 29
الوادى الجديد 42 26
أبوسمبل 40 30

الأرصاد هيئة الأرصاد الظواهر الجوية البحر المتوسط المصطافين

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