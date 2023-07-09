خبير تغذية: 5 أطعمة يفضل تناولها قبل السباحة بساعتين

كشف الخبير التغذية عبد الرحمن شمس عن بعض الأطعمة التي يمكن تناولها قبل السباحة بساعتين.

وقال لـ صدى البلد، إنه يوجد العديد من الأطعمة التي يمكن تناولها قبل السباحة والتي تساعد على توفير الطاقة والحفاظ على اللياقة البدنية، ومن هذه الأطعمة:

1- الفواكه: تعتبر الفواكه من الأطعمة المثالية لتناولها قبل السباحة، حيث توفر الفواكه الطاقة والسكريات الطبيعية التي تساعد على تحفيز الجهاز العصبي وزيادة التركيز، كما توفر الفواكه العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

2- الأطعمة الخفيفة: يمكن تناول الأطعمة الخفيفة مثل الحبوب الكاملة، والمكسرات، والزبادي قبل السباحة، حيث تعتبر هذه الأطعمة مصادر جيدة للبروتين والألياف والدهون الصحية التي يحتاجها الجسم.

3- السلطات: تعتبر السلطات من الأطعمة المناسبة لتناولها قبل السباحة، حيث تحتوي السلطات على الخضروات الطازجة والفواكه والبذور والمكسرات والعديد من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم.

4- الأطعمة البسيطة: يمكن تناول الأطعمة البسيطة مثل السمك المشوي، والدجاج المشوي، والأرز البني قبل السباحة، حيث تحتوي هذه الأطعمة على البروتين والكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم للحصول على الطاقة.

5- المشروبات الطبيعية: يمكن تناول المشروبات الطبيعية مثل العصائر الطازجة والماء والشاي الأخضر قبل السباحة، حيث تحتوي هذه المشروبات على السكريات الطبيعية والمواد المفيدة للجسم.

بشكل عام، يجب تناول الأطعمة الخفيفة والمغذية والتي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية قبل السباحة، وتجنب تناول الأطعمة الثقيلة والدهنية والمليئة بالمواد الحافظة التي قد تؤثر على الأداء الرياضي.