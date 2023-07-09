أمير قطر يبحث مع نائب الرئيس التركي في الدوحة دعم العلاقات الثنائية

التقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، نائب الرئيس التركي جودت يلماز، ووزير الخزانة والمال التركي، محمد شيمشك، في إطار زيارة العمل في الدوحة.

وذكرت وكالة الأناضول، اليوم الأحد، أن الأمير تميم بن حمد استقبل يلماز وشيمشك، وأن اللقاء بينهم كان مثمرا، وتم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون الاقتصادي.

وبحث الطرفان التركي والقطري المشاريع المشتركة بين الدولتين وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة.

ومن جانبه، ذكر جودت يلماز أن هناك خطوات مهمة تم اتخاذها في سبيل تعزيز التعاون بين البلدين، وهي الخطوات التي سيتمخض عنها نتائج إيجابية في المستقبل، مشيرا إلى تبادل الجانبين التهاني لدخول العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عامها الـ 50.