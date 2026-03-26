مستقبل وطن يعقد اجتماعاً لنوابه رؤساء اللجان النوعية بالنواب .. صور

عقد حزب مستقبل وطن اجتماعاً لنوابه رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب و الامين العام و رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ،تناول الاجتماع انتظام سير العمل بالجلسات العامة و كذلك اللجان النوعية بالاضافة للأچندة التشريعية و الاتفاقيات المزمع طرحها و مناقشتها داخل مجلس النواب بالمرحلة القادمة و ايضاً لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري في ظل التحديات الراهنة مع التوجيه بضرورة تكثيف حضور نواب "مستقبل وطن" داخل الجلسات واجتماعات اللجان.

وأكد "عبد الجواد" خلال اللقاء أن الحزب يضع مصلحة المواطن على رأس أولوياته، مشدداً على ضرورة تفعيل الأدوار النيابية لصالح الدولة المصرية و المواطن

كما تطرق الاجتماع إلى دور نواب الحزب وتواجدهم في الشارع المصري ، وشدد النائب أحمد عبد الجواد على أهمية التواجد الكامل للنواب في دوائرهم، والالتحام المباشر مع المواطنين لنقل مشكلاتهم والعمل على حلها فوراً، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب خطاباً سياسياً متوازناً يلامس تطلعات الشارع المصري.