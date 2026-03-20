مستقبل وطن: زيارة الرئيس للإمارات وقطر تعزز الاصطفاف العربي في مواجهة التحديات

أكد جمال الخضري اليوسف، القيادي بحزب مستقبل وطن وأمين العمل الجماهيري بالمحافظة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، تعكس تحركًا مصريًا واعيًا ومسؤولًا نحو تعزيز وحدة الصف العربي في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح الخضري أن هذه الجولة الخليجية المهمة تؤكد حرص الدولة المصرية على توطيد علاقاتها مع الدول العربية الشقيقة، وتكثيف التنسيق المشترك لمواجهة الأزمات الإقليمية، خاصة في ظل التوترات السياسية والأمنية التي تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا وقويًا.

وأشار إلى أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعكس ثقة كبيرة في الدور المصري المحوري، وقدرته على قيادة جهود التهدئة ودعم الاستقرار، بما يسهم في حماية مصالح الشعوب العربية والحفاظ على مقدراتها.

وأضاف أمين العمل الجماهيري أن مصر تضع دائمًا أمن واستقرار الدول العربية، وفي القلب منها دول الخليج، ضمن أولوياتها الاستراتيجية، مؤكدًا أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

واختتم جمال الخضري اليوسف تصريحاته بالتأكيد، أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة للتكامل العربي، بما يدعم مسيرة التنمية ويحقق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.