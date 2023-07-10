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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهات نارية.. 7 لقاءات بانتظار الأهلي في الدوري والكأس ومونديال الأندية

مباراة الاهلي والزمالك
مباراة الاهلي والزمالك

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري، يوم الخميس الموافق 13 يوليو الجاري في الثامنة والنصف مساءً، على أرضية ملعب ستاد القاهرة.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري برصيد 75 نقطة فيما حل الزمالك فى المركز الثالث برصيد 59 نقطة. 

‏وينتظر النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر خوض 7 مباريات في الدوري الممتاز وكأس مصر إلى جانب المشاركة فى كأس العالم للأندية القادم. 

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مباريات الأهلي القادمة  


الأهلي vs الزمالك 13 يوليو بالقاهرة 
الأهلي vs المقاولون العرب 16 يوليو بالقاهرة
الأهلي vs حرس الحدود 19 يوليو بالقاهرة
الأهلي vs بيراميدز 23 يوليو بالقاهرة
الأهلي vs المصرى 26 يوليو بالإسكندرية
الأهلي vs الداخلية بدور ال 16 لكأس مصر 
30 يوليو بالقاهرة
‏كأس السوبر الأفريقي.. الأهلي vs اتحاد العاصمة الجزائري 1 سبتمبر
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7 نجوم مهددين بالغياب عن الأهلي في مباراة الزمالك فى حالة الحصول على إنذار في مباراة الاتحاد السكندري
 

محمد الشناوي الذى حصل على انذارين امام الاتحاد السكندري وفاركو
محمد عبد المنعم يمتلك انذارين فى مباراتي سموحة وفيوتشر
ياسر إبراهيم لديه انذارين في لقائى الاتحاد السكندري وفاركو
محمد هاني يمتلك انذارين في مباراتي سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي 
اليو ديانج لديه انذارين في مباراتي الإسماعيلي بالدوري المحلي  
مروان عطية يمتلك إنذار قبل انتقاله للأهلي مع الاتحاد السكندري وإنذار مع الأهلي أمام الداخلية
كهربا حصل على انذارين في مباراتي الزمالك وسيراميكا كليوباترا

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4 لاعبين مهددين بالغياب فى الزمالك عن قمة الأهلي وهم: 
 

أحمد سيد زيزو  ومحمد عواد وثنائي خط الدفاع حاتم سكر  وحسام عبدالمجيد. 

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الزمالك بين نارين في قمة الأهلي 

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة بشأن مباراة القمة بين نادي الزمالك ونظيره النادي الأهلي فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قال المصدر ذاته أن هناك مساعى حثيثة من أجل استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة  الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز. 

أضاف : رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة يطالبان بقوة البرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام باستقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل. 

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