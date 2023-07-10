لاعب مفاجأة.. تامر عبدالحميد يكشف عن 27 موهبة في نادي الزمالك

كشف تامر عبدالحميد الشهير بدونجا مدافع نادي الزمالك عن 27 لاعبا أفرزهم قطاع الناشئين في القلعة البيضاء خلال الآونة الأخيرة وتم تصعيد الغالبية منهم الي صفوف الفريق الأول.

قال تامر عبدالحميد دونجا الزمالك عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماع فيسبوك:

بالبلدي كدة .. لو كل فريق فى قطاع الناشئين بنادى الزمالك هيطلع لاعب او اتنين فى كل سنه لفريق الزمالك الأول يبقى كده حصلنا على أعظم بطوله ف القطاع ودى هى البطوله الاساسيه للقطاع .

تابع: والله يا جماعه القطاع مبشر جداً بالخير لان فيه مجموعة من اللاعبين في كل الأعمار تقدر على المدى البعيد تمثل الفريق الأول بنادي الزمالك .

أضاف : والحاجه الأجمل اللى انا شايفها ان مجموعة المدربين الشباب الموجودين في القطاع بنادي الزمالك عندهم بعد نظر في اللاعب وهل اللاعب ده يقدر يكون ف يوم من الايام موجود ف الفريق الأول للزمالك أو لا غير الرموز اللى موجودين من قياده ومشرفين اللى كل فرد فيهم عنده خبرة السنين وعظمة الناس دى لما يقيموا لاعب في القطاع بنادي الزمالك او حتى مدرب والكل بيستفاد منهم .

وقال أيضا: تخيل كل دول موجودين في قطاع الناشئين الكابتن أحمد عبدالحلبم .الكابتن غانم سلطان والكابتن عادل مأمور . الكابتن اسماعيل يوسف والكابتن حسين عبداللطيف والكابتن عصام مرعى والكابتن طارق يحيى والكابتن محمد حلمى والكابتن محمود الخواجة والكابتن حسن بصرى .

زاد: القطاع بيكون في عيد لما بنشوف ابن من ولاااد النادى من الناشئين موجود في الفريق الأول للزمالك وبيلعب والقطاع بيحقق نجاح خلال السنوات الماضيه مع دعم ادارة النادى من توفير المناخ المناسب للعمل .

مواهب الزمالك في قطاع الناشئين

وعن ال 27 لاعبا التي أفرزها قطاع الناشئين في الزمالك قال : بطولات القطاع خلال 3 سنوات

لاعبين مواليد 1999و 2000

سيد نيمار وسيف جعفر ويوسف اسامه واسامه فيصل وحمدى علاء .

مواليد 2001

حسام عبدالمجيد ومحمد طارق وأحمد عيد وحاتم سكر وأسامه فيصل وياسين مرعى ومحمد حسام بيسو وحسام أشرف وكريم عبدالحق والخضرى

مواليد 2003

عبدالله محمد (هيكون مفاجأه) وأحمد عبدالرحيم ايشو وماجد هانى وعلى ياسر وطارق علاء وأحمد محمود

ولسه هنقول اسامى ان شاء الله جماهير الزمالك هتشوفها من 2003

محى دبور ومحمد صلاح زكى وأحمد رفاعى وعبده الدبة وكريم عبدون والسيد الغديرى .

وأمل النادى مواليد 2005 و 2006 وممكن أقول اسامى ولكن ده مش وقتة

أكمل: وبعد كده يقولك فين بطولات الناشئين

كل لاعب من اللى أنا قولتهم بطوله ف القطاع وهو ده شغل القطاع من غير تزوير في اعمار عشان نحصل على بطوله ونتباهى بالبطولة بالكدب ولا بنشترى لاعبين في القطاع زى الأندية التانية احنا بنتباهى لما لاعب بنشوفه بيلعب للفريق الأول وبنحس بتعبنا أكيد أى شغل بيكون فيه سلبيات أنا اسف على الإطالة .