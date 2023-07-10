انطلاق سلسلة القوافل العلاجية البيطرية المجانية لخدمة صغار مربي الماشية بالفيوم

انطلقت سلسلة القوافل العلاجية البيطرية المجانية الإرشادية

تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لخدمة صغار المربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومعهد بحوث صحة الحيوان، وصندوق التأمين على الماشية، ومعهد بحوث صحة الحيوان.

قال الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إن سلسلة القوافل العلاجية البيطرية المجانية بدأت يوم السبت الموافق 8 يوليو الجاري بقافلة لقرية العزيزية التابعة لمركز طامية، تبعتها يوم الأحد الموافق 9 يوليو بقافلة أخرى بقرية المشرك التابعة لمركز يوسف الصديق، وتم خلال القافلتين توقيع الكشف الطبي وعلاج عدد 2139 رأسا من الماشية.

وأضاف، أنه تم إجراء اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لعدد ٣٠١ حيواناً، وتوقيع الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد ٧٩٠ حيواناً، كما تم علاج طفيليات لعدد 1038 حيواناً، وإجراء 10 عمليات جراحية، ورش 1582 رأس من الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع عدد 1227 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد الطفيليات الداخلية.

وكشف مدير مديرية الطب البيطري، أن سلسلة القوافل البيطرية المجانية الإرشادية لخدمة صغار المربين ستتواصل اليوم الإثنين 10 يوليو بقرية زاوية الكرادسة التابعة لمركز الفيوم، ويوم الثلاثاء 11 يوليو بقرية مطرطارس التابعة لمركز سنورس، ويوم الأربعاء الموافق 12 يوليو بقرية السعدة التابعة لمركز اطسا، وتختتم يوم الخميس الموافق 13 يوليو بقافلة في قرية أبو شنب التابعة لمركز أبشواي.