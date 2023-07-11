الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة حتى يوم الاثنين 17 يوليو 2023

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية توقعاتها لأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد خلال الـ 6 أيام المقبلة، من الأربعاء 12 يوليو وحتى الاثنين 17 يوليو 2023، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر على كافة المدن والمحافظات، فيما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وحذرت هيئة الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس؛ لأنه يزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات مئوية.

كم توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد على أن يكون معتدل الحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

ووفق خبراء هيئة الأرصاد، تصل الحرارة العظمى في القاهرة يوم الأربعاء نحو 35 درجة مئوية، أما يوم الخميس تكون 36، فيما تسجل نحو 37 درجة مئوية يوم الجمعة المقبل.

وتنشط الرياح يوم الأربعاء، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة، وفق توقعات هيئة الأرصاد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه اعتبارًا من الخميس 13 يوليو 2023، تشهد الأنحاء كافة ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود البلاد طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، ومن المتوقع نشاط الرياح يومي الخميس 13 يوليو والجمعة 14 يوليو 2023، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

ومن السبت 16 يوليو إلى الاثنين 17 يوليو 2023، توقعت هيئة الأرصاد نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 35 25

العاصمة الإدارية 36 24

6 أكتوبر 35 24

بنهــــا 35 24

دمنهور 34 23

وادى النطرون 35 23

كفر الشيخ 34 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 25

طنطا 34 24

دمياط 33 24

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 35 23

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 38 25

نخل 38 20

كاترين 34 17

الطور 35 25

طابا 36 25

شرم الشيخ 39 29

الاسكندرية 32 23

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 29 24

السلوم 33 22

سيوة 36 21

رأس غارب 39 28

الغردقة 39 29

سفاجا 39 30

مرسى علم 38 29

شلاتين 36 26

حلايب 35 28

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 34 27

الفيوم 35 25

بني سويف 36 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 42 28

الوادى الجديد 41 26

أبوسمبل 40 28

