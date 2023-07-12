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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. تفاصيل تدبير مصر ملياري دولار من بيع الشركات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أخبار مصر.. استهدفت الحكومة في مصر  2 مليار دولار لعمليات الطروحات والاستحواذ من القطاع الخاص.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

 

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

مدبولي: تعديلات قانون الاستثمار تضمنت العديد من الحوافز التي أقرتها الدولة
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حرصت على عدم الحديث في هذا الملف المهم، الذي تدرك أنه يستحوذ على اهتمام الجميع، إلا بعد أن أنهت بالفعل العقود والصفقات التي وعدت بها سابقاً، وكانت قد أعلنت عن استهداف رقم 2 مليار دولار لعمليات الطروحات والاستحواذ من القطاع الخاص، في عدد من الأصول التي تمتلكها الدولة، مؤكداً أنه سيتم اليوم استعراض ما تم في هذا الشأن بالتفصيل، مع إيضاح ما تتخذه الدولة من خطوات لزيادة الحصيلة من العملة الصعبة.

 

السفير بسام راضي يعلن انتخاب مصر رئيسا للجنة المالية بمنظمة الفاو بروما
قال السفير بسام راضي، سفير مصر لدى إيطاليا ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في روما، إنه بعد انتخاب مصر منذ أيام بالإجماع لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو لمدة 3 سنوات قادمة، تم أيضاً أمس وبالإجماع انتخاب مصر رئيساً للجنة المالية بالمنظمة لمدة عامين من قبل دول المنظمة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة حتى يوم الاثنين 17 يوليو 2023
أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية توقعاتها لأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد خلال الـ 6 أيام المقبلة، من الأربعاء 12 يوليو وحتى الاثنين 17 يوليو 2023، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

رئيس الوزراء: تجهيز 50 شركة جديدة لطرحها ضمن برنامج الطروحات الحكومية
عَقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي العالمى، الذي عقده اليوم لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، حيث أكد أن برنامج الطروحات الحكومية هو برنامج مصري 100%، يتم تنفيذه في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

سندات ساموراي و3 مليارات دولار.. وزير المالية يطمئن المصريين على الوضع الاقتصادي
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه فيما يتعلق بالدين وخدمته، سجلت الموازنات الخاصة بالأربع سنوات الماضية قيمة خدمة الدين كفوائد، بإجمالي مبالغ تراوحت بين 550 مليار جنيه إلى 585 مليار جنيه كقيمة مطلقة، وهو ما جعل النسبة تتراجع وتقترب من 31%.

مدبولي : مصر أصبحت ضمن أكبر10 اقتصاديات نامية في مجالات عديدة
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى الحوافز التي أعدتها الحكومة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، كمشروعات واعدة في المستقبل، لافتاً إلى أن هذه المشروعات غدت متاحة حالياً حتى تستطيع الشركات التي تتقدم لتنفيذ مشروعات في هذا المجال، أن تتحرك بسهولة ويسر.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

تفاصيل اجتماع مجلس إدارة تنشيط السياحة بالعاصمة الإدارية
انعقد، منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزيرة التخطيط تستعرض تفاصيل وقيم الطروحات الحكومية خلال الفترة الماضية
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال المؤتمر الصحفي العالمى الذي عُقد اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تفاصيل ما تم طرحه من حصص الشركات العامة علي مستثمري القطاع الخاص خلال الأشهر الماضية

وزير الصحة: القيادة السياسية حريصة على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حرص القيادة السياسية، على تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق، وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور المصري، لكافة المواطنين على حد سواء.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية: 
 

وزيرة التخطيط: كل جنيه مصري يستثمره الصندوق السيادي يُدر 4 أضعافه
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة الإصلاحات الهيكلية المُعلنة في أبريل 2021، أكدت على محور أساسي وهو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وأن تكون هناك وثيقة تحكم عملية تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، مُضيفة أنه مما لا شك فيه أن القطاع الخاص أفضل من الحكومة في إدارة المؤسسات والشركات.

البيئة: 186 شركة وجمعية أهلية حصلت على ترخيص جمع وتدوير للمخلفات
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، للاستماع إلى شواغلهم والرد على طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، حيث استمعت إلى طلب الإحاطة المقدم بشأن إصدار وزارة البيئة موافقات بيئية لأنشطة تفريغ الفحم غير المعبأ من جهة البحر.

اخبار مصر مصر الحكومة 2 مليار دولار الطروحات

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