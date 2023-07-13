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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 7 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق مرسى علم إدفو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب صباح اليوم الخميس، 7 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق مرسى علم إدفو جنوب البحر الأحمر.


كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، l إخطارا يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل بالكيلو 5 طريق مرسى علم إدفو، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.


وأسفر الحادث عن إصابة كلا حمادة صدقى عبدالباقي 35 سنة "نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم"، احمد حسن عبدالمجيد 35 سنة "نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم"، ياسر عبدالناصر عبدالحليم 37 سنة "اشتباه كسر بالذراع الأيسر"، احمد سيد بكر 34 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، بدر عنتر عبدالمجيد 37 "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، حسن محمد عوض 36 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، طارق مصطفى محمد 21 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

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