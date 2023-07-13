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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد الصاوي يكشف تفاصيل فيلم ع الزير فى مساء دى إم سي الليلة

صدى البلد

يحل الفنان خالد الصاوي اليوم ضيفا على برنامج مساء دي إم سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، ويذاع على شاشة دي إم سي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويتحدث الصاوي خلال الحلقة عن تفاصيل أحدث أعماله الفنية وآخرها فيلم “ع الزيرو”، بالإضافة إلى الكثير من الأمور التي تخص حياته الشخصية والفنية أيضًا.

 تعاقد النجم خالد الصاوي  شركة "Iproductions" علی بطولة فيلم "ليه تعيشها لوحدك" ومن المقرر انطلاق تصويره بعد عيد الأضحى.

والفيلم كتبه الدكتور أحمد عبد العزيز وبطولة النجوم خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف ومحمد رضوان وإنتاج شركة "Iproductions"، وتشارك بشري في الفيلم كمنتجة ولن تقوم بالمشاركة في التمثيل.

ويشارك الفنان خالد الصاوى فى فيلم ع الزيرو بطولة النجم محمد رمضان و النجمة نيللي كريم، چومانا مراد، محمد لطفي، شريف دسوقي، إسلام ابراهيم، تأليف د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل.

أطلقت شركة العدل جروب، البوستر الدعائي لفيلم "ع الزيرو" استعدادًا لعرضه قريبًا بدور العرض السينمائي.

وحددت الشركة المنتجة لفيلم ع الزيرو الذى يقوم ببطولته كل من محمد رمضان ونيللي كريم ، اواخر شهر يوليو موعدا لطرحه فى السينمات.

كانت "العدل جروب" قد أصدرت بيانا بشأن موعد عرض فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم.

وجاء في البيان: نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ( ع الزيرو)، ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاچ، وموسيقى تصويرية، ومكساچ، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم، ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت لاحق، سوف يتم الإعلان عنه فيما بعد إن شاء الله".

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