كواليس فيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان

نشرت الشركة المنتجة لفيلم على الزيرو مجموعة صور لابطال العمل من الكواليس ترويجا للفيلم.

حددت الشركة المنتجة المنتجة لفيلم ع الزيزو والذى يقوم ببطولته كل من محمد رمضان ونيللي كريم ، أواخر شهر يوليو موعد لطرحه فى السينمات .

وكانت قد أصدرت "العدل جروب" بيانا بشأن موعد عرض فيلم" ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم.

وجاء البيان: نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ( ع الزيرو) ، ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاچ، وموسيقى تصويرية، ومكساچ، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم، ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقت سوف يتم الإعلان عنه إن شاء الله.".

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف دسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وكان أخر اعمال محمد رمضان فى السينما هو “ هارلي ” ، والذى يتم عرضه حاليا.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مي عمر.

ويشارك فى بطولة العمل كلا من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.