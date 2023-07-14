أمن الغربية ينجح في ضبط عصابة الملثمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض علي اثنين من أفراد عصابة الملثمين المتهمين في واقعة الاعتداء علي تاجر باستخدام الأسلحة البيضاء والشوم بمنطقة ابوراضي بمدينة المحلة الكبرى في اقل من 72 ساعة .



وكانت منطقة ابوراضي شهدت يوم الاثنين الماضي، واقعة اعتداء من مجموعة من الملثمين على صاحب محل تجاري سوبر ماركت وعطارة، وأظهرت كاميرات المراقبة دخولهم المحل والاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء والشوم .

وكانت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، يفيد وصول إشارة من مستشفى المحلة العام بإستقبال هشام الوزان، 32 سنة صاحب محل سوبر ماركت وعطارة بمنطقة أبوراضي بدائرة القسم، مصاب بـجروح وصلت لـ95 غرزة بأماكن متفرقة من الجسد.

وبسؤاله، أكد المجني عليه أن مجموعة من الخارجين على القانون طلبوا منه دفع "إتاوة" مقابل تركه بالمحل يعمل، فرفض فتجمعوا ودخلوا المحل عنوة وغطوا وجوههم بأقنعة وتعدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم فأصابوه بـ70 غرزة في الرأس و10 غرز في اليد و15 غرزة في الضهر، وحرر محضر رقم 8882 لسنة 2023 جنح أول المحلة الكبرى ضد المدعو "يوسف، الـ"، متزعم التنظيم الذي اقتحم المحل عنوة وقام بضرب المجني عليه.

كما قدم المجني عليه فيديو يوثق لحظة التعدي عليه عقب اقتحام المحل، وعلى الفور كلف اللواء ياسر عبدالحميد، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق من البحث الجنائي للوقوف على ملابسات الواقعة، وسرعة ضبط مرتكبيها.

وأكد المجني عليه أن المتهمين الذين اعتدوا عليه هم مجموعة من أهل المنطقة من المسجلين اعتادوا طلب إتاوات من جميع المحلات والحصول على أموال دون وجه حق، ورفض في هذه المرة دفع أي أموال أو بضائع فتوعدوه وحطموا المحل وأصابوه، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى لهم مع أصحاب محلات أخرى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.