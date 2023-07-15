القبض على المتهم بقتل طليقته في الإسماعيلية

ألقت وحدة مباحث التل الكبير في الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد فؤاد القبض علي المتهم بقتل طليقته داخل شقتها السكنية بدائرة المركز بعد هروبه من مكان الجريمة.



وتلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا، من اللواء محمد عبد الرحيم مدير المباحث الجنائية يفيد تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهم بارتكاب الواقعة.

ضبط المتهم



وتوصلت تحريات النقباء أحمد ياسر ومحمود عبدالفتاح وأحمد نصر وعادل المنفى معاونو مباحث التل الكبير إلي هروب المتهم لدي أحد أقاربه بنطاق قرية فنارة التابعة لدائرة مركز ومدينة فايد.



ونجحت مأمورية مكبرة في القبض علي المتهم وضبط سلاح الجريمة الجريمة المستخدمة في الواقعة، واعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما خلال الفترة الحالية.

بلاغ بالجريمة



وكان قد تلقت مباحث التل الكبير في الإسماعيلية بلاغ قبل عدة أيام بمقتل سيدة داخل شقتها بعدة طعنات علي يد طليقها بدائرة المركز.

وانتقل المقدم محمد فؤاد رئيس مباحث التل الكبير الي مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية طعتها يعدة طعنات في مختلف أنحاء الجسم فيما اخطرت الشرطة النيابة العامة لتولي التحقيقات.



وقررت جهات التحقيق انتداب مفتش الصحة ونقل الجثمان الي مشرحة مستشفي التل الكبير المركزي، وانهاء تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وارفاقه في أوراق القضية.