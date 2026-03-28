إيقاف مدرب شباب بلوزداد وتحديد مصيره خلال 72 ساعة قبل مباراة الزمالك

أصدر نادي شباب بلوزداد قررا بإيقاف المدير الفني للفريق سيد راموفيتش مؤقتًا عن مهامه، إلى حين حسم موقفه بشكل نهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وقررت الإدارة تكليف الثنائي سليم سبع ومصطفى كورد أوغلو بقيادة التدريبات والمباريات بشكل مؤقت، لحين حسم مصير المدير الفني بشكل رسمي

القرار لم يأتِ من فراغ، حيث شهدت الأيام الماضية أزمات انضباطية داخل الفريق، أبرزها واقعة لاعب الفريق لطفي بوصوار، إلى جانب توقيع عقوبات على عدد من اللاعبين وخصم مكافآت المباراة من جميع العناصر.

كما عقد رئيس النادي بدر الدين بهلول جلسة مع اللاعبين، شدد خلالها على ضرورة الالتزام والانضباط، مؤكدًا أن أي تجاوزات لن يتم السكوت عنها داخل الفريق.

يُذكر أن راموفيتش كان قد تعرض لعقوبة سابقة بعد تصرف غير رياضي تجاه الجماهير وهو ما وضعه تحت ضغط ومراقبة منذ ذلك الوقت.

الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصيره.

