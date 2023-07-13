بطريقة مختلفة.. طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء الامتحانات في الإسماعيلية

احتفل طلاب وطالبات الثانوية العامة بانتهاء الامتحانات بمحافظة الإسماعيلية، بطريقة مختلفة بانتهاء ما وصفوه ببعبع الثانوية العامة، بكتابة بعض العبارات التذكارية علي التيشرتات التي ارتدوها، اليوم الخميس، وهو اليوم الأخير للامتحانات.

واحتفل الطلاب، بعد انتهاء أداء مادة الفلسفة، وحرص أولياء الأمور علي التوافد بمحيط اللجان لانتظار أبنائهم والاطمئنان عليهم.

وبعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، احتفل الجميع بتوزيع الشيكولاتة والحلوي والورود.

كما شهدت إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، إقبالا ملحوظا من أولياء الأمور من الأمهات في انتظار أبنائهم من الطالبات.

وكانت قد شهد جروبات شاومينج على تليجرام تداولا لصور أسئلة واجابات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حاليا.

وتمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تتبع الصور المتداولة من خلال فريق مكافحة الغش الالكتروني الموجود في غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، من تحديد مكان وهوية مصور امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023.

IMG-20230713-WA0194

IMG-20230713-WA0192

IMG-20230713-WA0193

IMG-20230713-WA0191

IMG-20230713-WA0188

IMG-20230713-WA0186

IMG-20230713-WA0187

IMG-20230713-WA0185

IMG-20230713-WA0183

IMG-20230713-WA0184

IMG-20230713-WA0181