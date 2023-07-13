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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطريقة مختلفة.. طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء الامتحانات في الإسماعيلية

خلال الاحتفالات
خلال الاحتفالات

احتفل طلاب وطالبات الثانوية العامة بانتهاء الامتحانات بمحافظة الإسماعيلية، بطريقة مختلفة بانتهاء ما وصفوه ببعبع الثانوية العامة، بكتابة بعض العبارات التذكارية علي التيشرتات التي ارتدوها، اليوم الخميس، وهو اليوم الأخير للامتحانات.

رموا الكتب والملازم.. طلاب الثانوية العامة يحتفلون بانتهاء الامتحانات في الإسماعيلية

واحتفل الطلاب، بعد انتهاء أداء مادة الفلسفة، وحرص أولياء الأمور علي التوافد بمحيط اللجان لانتظار أبنائهم والاطمئنان عليهم.

وبعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، احتفل الجميع بتوزيع الشيكولاتة والحلوي والورود.

كما شهدت إحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، إقبالا ملحوظا من أولياء الأمور من الأمهات في انتظار أبنائهم من الطالبات.           
وكانت قد شهد جروبات شاومينج على تليجرام تداولا لصور أسئلة واجابات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حاليا.

وتمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تتبع الصور المتداولة من خلال فريق مكافحة الغش الالكتروني الموجود في غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، من تحديد مكان وهوية مصور امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023.

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