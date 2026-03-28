بدء فعاليات الحملة القومية للتسجيل والترقيم والتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام

قامت مديرية الطب البيطري بسوهاج، اليوم السبت، بالبدء في تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدري الأغنام بمراكز وقرى سوهاج المختلفة، وذلك في إطار الجهود الوطنية للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية الحملة في حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية التي تهدد الإنتاج الحيواني، ورفع الوعي لدى المربين بأهمية التحصين الدوري للماشية.

مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على صحة الحيوانات وزيادة إنتاجيتها، مشيرا إلى تقديم كافة أوجه الدعم للحملة بالتنسيق بين الوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد حمدي مدير مديرية الطب البيطري بسوهاج، أن الحملة انطلقت في جميع مراكز وقرى المحافظة، ويتم التحصين من منزل إلى منزل.

وذلك من خلال فرق بيطرية مدربة ومجهزة بكافة الأدوات واللقاحات اللازمة، حيث تم توفير كل الدعم البشري من الأطباء والإداريين والعمال، كذلك الدعم اللوجستي من سيارات وأدوات وملابس وقائية وسنون بشكل كافي، وتذليل كل العقبات التي من الممكن ان تعرقل سير الحملة.

واشار إلى جاهزية الوحدات البيطرية بنطاق المحافظة لاستقبال ورعاية وعلاج وتحصين الحيوانات، وكذلك التلقيح الصناعي، والرعاية التناسلية، بالإضافة إلى إجراء العمليات الجراحية اللازمة.

ودعت مديرية الطب البيطري جميع مربي الثروة الحيوانية بمحافظة سوهاج إلى التعاون مع الفرق البيطرية، وتقديم حيواناتهم للجان التحصين بأقرب وحدة بيطرية، لضمان نجاح الحملة في تحقيق أهدافها، لما لها من أثر مباشر في حماية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي.