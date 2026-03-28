أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة توعوية حول حسن الخلق وأثره في بناء الفرد والمجتمع

نظمت مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، ندوة دينية توعوية حول "حسن الخلق وأثره في بناء الفرد والمجتمع"، حاضر فيها الشيخ عبد الناصر أحمد سيد، إمام وخطيب بالمديرية، ويأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة "صحح مفاهيمك" الرائدة، وتحت العناية الكريمة للدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبالإشراف المباشر والمتابعة الميدانية لفضيلة الشيخ رمضان يوسف صالح، مدير عام المديرية.



​استهل الشيخ الحديث ببيان أن حسن الخلق ضرورة شرعية تهدف لصون كرامة الإنسان وإرساء قيم التراحم، واستعرض الأدلة القرآنيّة التي تؤكد على سمو الأخلاق ومركزيتها في الإسلام، ومنها وصف الحق سبحانه لنبيه الكريم: {وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ}، موضحاً أن مكارم الأخلاق هي الثمرة الحقيقية والغاية الأسمى من العبادات، لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ}، مبيناً أن صلاح المجتمع واستقراره يبدأ من تهذيب النفس والتعامل بالمعروف، حمايةً للنسيج المجتمعي من التفكك والغلظة، وضماناً لحق الفرد في العيش في بيئة تسودها المودة والثقة المتبادلة.

​وفي الجانب النبوي، أكد الشيخ عبد الناصر أن السنة الشريفة جاءت لتعزز مفهوم "الأفضلية بالأخلاق"، مستشهداً بقوله ﷺ: "أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً"، وقوله ﷺ: "إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً"، موضحاً أن قوة المجتمع الحقيقية تكمن في تماسك أبنائه بأخلاق الصدق والأمانة والرفق، وهي الركائز التي لا يتحقق الاستقرار الاقتصادي أو الاجتماعي إلا بها، كما أشار إلى أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كدليل شرعي على جواز التخطيط لبناء الشخصية المسلمة بما يُعزز من ركائز الاستقرار ويخدم الصالح العام.



​واختتمت الندوة بالتأكيد على أن حسن الخلق وأثره في بناء الفرد والمجتمع يتجلى في كونه صمام الأمان لحماية الشباب من الأفكار المنحرفة، وضرورة ترسيخ أدب الحوار كجزء أصيل من الوعي المجتمعي، مع التشديد على أن الوعي الأخلاقي الصحيح هو الركيزة الأساسية لصيانة الأسرة وتحقيق الاستقرار الوطني، مع ضرورة الالتزام بمنهج الوسطية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

