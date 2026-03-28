في 3 تداولات .. الذهب يرتفع 75 جنيهًا بتعاملات اليوم

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم السبت الموافق 28-3-2026 في محلات الصاغة المصرية وعلى مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

الذهب يرتفع

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر زيادة بمعدل بلغ 75 جنيهًا على مدار 3 تحركات هذا اليوم.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6925 جنيهًا

عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأعلي فئة 7914 جنيهًا للشراء و 7800 جنيهًأ للبيع.

عيار 22

وسجل سعر 22 نحو 7254 جنيهًا للشراء و7150 جنيهًا للبيع.

عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6925 جنيهًا للشراء و 6825 جنيهًا للبيع.

عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5935 جنيهًا للشراء و 5850 جنيهًا للبيع.

عيار أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4493 دولار للشراء و 4491 دولار للبيع .

عيار الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 55.4 ألف جنيها للشراء و 54.6 ألف جنيهًأ للبيع.