عايزين سلامة الخليج .. أحمد موسى: مصر تتحرك في عز النار والصواريخ لإنهاء حرب إيران

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن شعوب العالم بأكمله تتعامل مع أزمة حرب إيران وامريكا بمزيد من قوة التحمل .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا أحد كان يريد حرب إيران ومصر تقوم بجهود كبيرة وضخمة من اجل إحداث التهدئة".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" وزير الخارجية يقوم بجولات واتصالات مكثفة من أجل بحث سبل التهدئة في الشرق الأوسط ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" وزير الخارجية يتواصل مع مختلف دول العالم من اجل إحداث التهدئة ومصر أكتر بلد اشتغلت لإحداث التهدئة وإنهاء حرب إيران ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" مصر بتتكلم مع العالم كله عشان حرب إيران تتوقف ولا تتحول إلى حرب شاملة في الإقليم ومصر بس اللي بتتحرك في عز النار والصواريخ عشان عايزة امن وسلامة دول الخليج والمنطقة والعالم.

